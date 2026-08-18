Il suggestivo borgo di Morigerati, in provincia di Salerno, ospita la decima edizione de 'Il Ritiro', iniziativa culturale che celebra un importante traguardo. L'evento, in programma dal 18 agosto, vede la partecipazione di ventisei artisti da diverse regioni italiane. Per commemorare il decennale di attività, è stata allestita una significativa mostra collettiva nel centro storico del paese, trasformandolo in una galleria a cielo aperto.

La mostra: ispirazioni dal territorio cilentano

La manifestazione espone opere create dagli artisti durante il loro soggiorno a Morigerati.

Gli autori, selezionati tra pittori, scultori e fotografi, hanno lavorato a stretto contatto con il territorio, traendo ispirazione dai paesaggi e dalla cultura locale. Questa immersione valorizza il patrimonio artistico e naturale del Cilento, offrendo ai visitatori un percorso espositivo diffuso e coinvolgente tra le vie del borgo.

Dieci anni di 'Il Ritiro': arte e comunità

'Il Ritiro' è nato dieci anni fa con l'intento di creare un punto di incontro tra artisti e comunità, promuovendo la conoscenza del territorio tramite l'arte contemporanea. Nel corso degli anni, l'iniziativa ha coinvolto numerosi autori, contribuendo a far conoscere Morigerati come luogo di sperimentazione culturale. L'edizione del decennale rappresenta un momento cruciale per il progetto, che ha visto crescere costantemente l'interesse e la partecipazione di artisti e pubblico, consolidando la sua rilevanza.

La mostra collettiva rimane aperta per tutta la durata dell'evento, offrendo occasioni di dialogo e scambio tra autori e visitatori. Il borgo di Morigerati, parte integrante del Parco Nazionale del Cilento, si conferma così un punto di riferimento per iniziative legate all'arte e alla valorizzazione del territorio, rafforzando il suo ruolo culturale.