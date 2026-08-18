Fulvio Lucisano, una delle figure più eminenti e storiche del cinema italiano, è scomparso all’età di novantotto anni. La notizia della sua morte, confermata dai familiari, giunge poco dopo aver festeggiato il suo compleanno, essendo nato il primo agosto del 1928. La sua lunga e straordinaria carriera, che ha attraversato decenni cruciali per l'industria, ha lasciato un segno indelebile e un'impronta profonda nel panorama cinematografico nazionale, contribuendo in modo significativo al suo sviluppo, alla sua evoluzione e alla sua affermazione a livello internazionale.

Un'eredità duratura nel cinema italiano

Nel corso della sua prolifica attività, Lucisano ha fondato due pilastri fondamentali del settore produttivo: la Italian International Film e la Lucisano Media Group. Queste prestigiose società di produzione sono state responsabili di un vasto numero di film di successo, spaziando con maestria tra generi diversi e offrendo opportunità a numerosi talenti. Le sue iniziative hanno rappresentato un punto di riferimento essenziale per generazioni di professionisti, dai registi agli attori, fino ai tecnici. Il suo acuto spirito imprenditoriale e la sua lungimirante visione hanno plasmato una parte significativa del panorama cinematografico italiano, contribuendo a lanciare nuove stelle e a sostenere la carriera di registi già affermati.

L'impegno istituzionale e la promozione del settore

Oltre alla sua intensa e instancabile attività produttiva, Fulvio Lucisano ha ricoperto un ruolo di spicco anche a livello istituzionale, dimostrando un profondo impegno per l'intero comparto. Dal 1998 al 2001, è stato presidente dell’Anica, l’associazione nazionale delle industrie cinematografiche, audiovisive e digitali. In questa veste di grande responsabilità, si è impegnato attivamente per promuovere e tutelare gli interessi del cinema italiano, lavorando per rafforzarne la presenza e il prestigio sia a livello nazionale che internazionale. Il suo contributo è stato riconosciuto come cruciale per la crescita, l'innovazione e la modernizzazione del settore.

La continuità familiare e il ricordo di un pioniere

L'eredità professionale e la visione di Fulvio Lucisano non si sono interrotte con la sua scomparsa. Le figlie, Federica e Paola, hanno infatti raccolto con dedizione il testimone, proseguendo l'opera del padre nel campo della produzione cinematografica. La famiglia Lucisano assicura così una continuità importante per il settore, mantenendo viva la passione, l'impegno e la dedizione che hanno contraddistinto l'intera carriera del produttore. Il suo inestimabile contributo viene ricordato con profondo rispetto da colleghi, addetti ai lavori e da tutti coloro che hanno beneficiato della sua guida, come fondamentale per la crescita e l'innovazione del cinema italiano, un'epoca che egli ha saputo arricchire con grande creatività e spirito imprenditoriale.