La città di Pistoia ospita un'esposizione unica dedicata ai cosiddetti libri di pezza, volumi storici realizzati interamente in tessuto tra il 1910 e il 1930. Questa affascinante iniziativa culturale, allestita presso la biblioteca San Giorgio, offre al pubblico la rara opportunità di scoprire un segmento peculiare e significativo dell'editoria per l'infanzia del primo Novecento. I libri di pezza, concepiti specificamente per i bambini, rappresentano una testimonianza preziosa delle innovazioni pedagogiche e produttive dell'epoca, pensate per stimolare la lettura nei più piccoli attraverso oggetti sicuri e resistenti.

L'unicità dei libri di pezza: tra gioco e apprendimento

I volumi esposti, prodotti in un arco temporale che va dal 1910 al 1930, si distinguono per la loro particolare fattura. Erano infatti realizzati con materiali tessili, una scelta innovativa e lungimirante per l'epoca. Questa caratteristica li rendeva non solo estremamente resistenti all'usura tipica dell'uso infantile, ma anche sicuri, eliminando il rischio di tagli o strappi che potevano derivare dalla carta tradizionale. L'obiettivo primario era quello di creare oggetti maneggevoli e durevoli, capaci di accompagnare i bambini nei loro primi approcci al mondo della lettura senza timori di danneggiamento. La selezione in mostra evidenzia la ricchezza e la varietà dei contenuti, che spaziavano da racconti semplici e filastrocche a vivaci illustrazioni colorate, pensate per catturare l'attenzione e stimolare la fantasia dei giovani lettori.

La mostra alla biblioteca San Giorgio: un viaggio nell'editoria infantile

L'esposizione, curata con attenzione dalla biblioteca San Giorgio di Pistoia, non è solo una vetrina di oggetti storici, ma un vero e proprio viaggio nell'evoluzione dell'editoria per l'infanzia. Attraverso questi libri in tessuto, i visitatori possono osservare da vicino le soluzioni creative e pratiche adottate agli inizi del Novecento per rispondere alle specifiche esigenze dei bambini. L'iniziativa rappresenta un'occasione imperdibile per approfondire la conoscenza di un aspetto spesso trascurato della produzione libraria italiana dell'epoca, offrendo spunti di riflessione sull'importanza del gioco e della sicurezza nell'apprendimento.

La mostra sottolinea come, già un secolo fa, si cercassero metodi innovativi per avvicinare i più piccoli al piacere della lettura, rendendo il libro un oggetto non solo educativo ma anche ludico e tattile.