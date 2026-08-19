Il direttore della Mostra del cinema di Venezia, Alberto Barbera, è intervenuto pubblicamente per difendere il film "Dau" di Ilya Khrzhanovsky, la cui presenza in concorso ha scatenato accese polemiche. Barbera ha risposto alle accuse di propaganda filoputiniana, sottolineando la natura dell'opera e la posizione del suo regista.

Attraverso un post su Instagram, Barbera ha espresso la sua ferma condanna per quelle che ha definito "accuse fondate su premesse menzognere e manipolazione della realtà". Ha riconosciuto la gravità del conflitto in Ucraina e il ruolo della propaganda in guerra, ma ha definito l'attacco alla Biennale e al film come "un atto meschino e inaccettabile".

Il direttore ha chiarito che "Dau" non è un'opera russa né tantomeno propaganda filoputiniana, bensì un'incisiva denuncia dei regimi totalitari e e della loro capacità di intromettersi nella vita dei cittadini, limitandone la libertà individuale. Ha evidenziato come Ilya Khrzhanovsky sia un dissidente russo, perseguitato dal regime, inserito nelle liste di proscrizione come terrorista e nemico dello Stato, e che ha sempre preso una posizione netta contro l'invasione russa dell'Ucraina.

Barbera ha poi sollevato un interrogativo sulle ragioni di tali attacchi, suggerendo che la Biennale di Venezia possa essere bersaglio "forse perché è rimasto uno dei pochi baluardi al mondo a difendere la libertà di espressione, a prescindere dalla provenienza geografica e dalla nazionalità".

Ha concluso il suo intervento con un appello a "difenderne l'autonomia e la libertà".

Dettagli sulla pellicola "Dau" in concorso

Il film "Dau", diretto da Ilya Khrzhanovsky, presenta una durata complessiva di 195 minuti, a cui si aggiunge un intervallo di 15 minuti. Si tratta di una produzione internazionale che vede la collaborazione di Germania, Francia e Svezia. Il cast principale include nomi come Teodor Currentzis, Radmila Shchogolieva e Anatoly Vasiliev. Le proiezioni pubbliche previste nell'ambito della Mostra del cinema di Venezia sono fissate per il 9 settembre alle ore 15:45 presso la Sala Grande, l'11 settembre alle ore 20:00 nella Sala Casinò e il 12 settembre alle ore 20:00 nella sala Astra 1.

Collaborazioni internazionali per la produzione e distribuzione

La realizzazione di "Dau" è il frutto di un'ampia collaborazione tra diverse entità produttive europee. Tra queste figurano Phenomen Berlin, con il contributo di Ilya Khrzhanovsky e Svetlana Dragayeva; Essential Films e Parisienne de Production, rappresentate da Philippe Bober, Solal Coutard e Susanne Marian; e infine Plattform Produktion, con Erik Hemmendorff. La gestione della stampa e della promozione è affidata a professionisti del settore come Barbara Van Lombeek e Marie-France Dupagne di THE PR FACTORY, insieme a Dana Archer, Emily Salkin, Sneh Rupra e Robyn Murphy di DDA.