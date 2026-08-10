La mostra "Van Dyck l'europeo. Il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra", ospitata a Palazzo Ducale dal 20 marzo al 19 luglio, non è stata soltanto un appuntamento culturale di rilievo, ma anche un volano per il turismo e l'economia di Genova. A confermarlo sono i risultati di un sondaggio realizzato nell'ultimo mese di apertura.

L'indagine è stata condotta dal consulente statistico di Regione Liguria Luca Sabatini per l'Osservatorio turistico regionale della Liguria. Il bilancio finale della mostra è di 73mila accessi e 1.500 cataloghi venduti.

Un pubblico arrivato da tutta Italia

Oltre la metà dei visitatori, il 55,5%, proveniva da fuori Liguria. Nel dettaglio, il 48,5% arrivava da altre regioni italiane, mentre il 6,9% proveniva dall'estero.

"I risultati di questa indagine - sostiene la presidente di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura Sara Armella - ci restituiscono un messaggio molto chiaro: Van Dyck l'Europeo non è stata soltanto di grande qualità scientifica, ma un progetto capace di produrre valore anche economico per l'intera città".

La mostra come motore del turismo

Per l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi, la cultura "occupa un posto primario tra i principali motori della crescita turistica della Liguria".

I dati raccolti confermano il peso della mostra nella scelta di visitare Genova: per il 43,1% degli intervistati, infatti, "Van Dyck l'Europeo" è stata la ragione determinante del viaggio.

Un visitatore su cinque ha inoltre deciso di prolungare la permanenza in città. Il 21,9% degli intervistati ha pernottato a Genova, con una permanenza media di 3,3 giorni.

Gli effetti sull'economia cittadina

L'impatto dell'esposizione non si è limitato alla visita a Palazzo Ducale. L'83,2% degli intervistati ha svolto almeno un'altra attività a Genova, contribuendo così ad ampliare gli effetti economici e turistici legati all'iniziativa.

"Il successo della mostra - sottolinea l'assessora al Marketing territoriale, Tiziana Beghin - conferma la forza di Genova come destinazione culturale capace di parlare a un pubblico nazionale e internazionale".