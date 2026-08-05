Il fine settimana si preannuncia ricco di appuntamenti culturali con l'apertura di importanti mostre dedicate a due figure di spicco dell'arte italiana: il celebre scenografo Dante Ferretti e il raffinato fotografo Luigi Spina. Un itinerario che attraversa la penisola, offrendo al pubblico l'opportunità di esplorare la scenografia cinematografica e la fotografia d'arte attraverso prospettive uniche.

Presso il MAXXI L'Aquila, si inaugura una prestigiosa personale dedicata a Dante Ferretti, vincitore di ben tre premi Oscar e riconosciuto come uno dei più illustri scenografi italiani.

L'esposizione è un viaggio affascinante nella sua straordinaria carriera, presentando bozzetti originali, modellini dettagliati, disegni preparatori e una vasta gamma di materiali di lavoro. Questi elementi narrano le sue celebri collaborazioni con maestri del cinema mondiale come Federico Fellini, Martin Scorsese e Tim Burton. Il percorso espositivo mette in luce la sua inconfondibile visione artistica, evidente in capolavori cinematografici quali “Il nome della rosa”, “Le avventure del barone di Munchausen” e “Hugo Cabret”.

Luigi Spina: un viaggio nella fotografia archeologica

Contemporaneamente, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli ospita una significativa mostra dedicata a Luigi Spina.

Qui, una selezione accurata di fotografie documenta e reinterpreta con grande sensibilità il patrimonio archeologico campano. Spina, noto per la sua meticolosa attenzione ai dettagli e alle superfici dei reperti, offre uno sguardo ravvicinato e profondo sulle preziose testimonianze del passato custodite nel museo.

Entrambe le esposizioni, inaugurate il 5 agosto 2026, sono pronte ad accogliere i visitatori durante il weekend, proponendosi come occasioni imperdibili per approfondire due settori cruciali della cultura e della creatività del nostro Paese. La diversità delle proposte espositive sul territorio nazionale conferma il crescente interesse verso le discipline artistiche, raccontate attraverso linguaggi e approcci sempre nuovi e stimolanti.

Approfondimento sugli spazi espositivi e le opere

Il MAXXI L'Aquila, estensione territoriale del rinomato museo romano, si è affermato negli ultimi anni per il suo programma espositivo dinamico, volto a creare un dialogo tra artisti di calibro internazionale e la comunità locale. La collaborazione con Dante Ferretti rafforza questa missione, offrendo un ulteriore impulso alla valorizzazione della creatività contemporanea. Le sale del museo espongono una ricca rassegna di materiali originali che delineano il percorso professionale dell'artista, fungendo da veri e propri strumenti didattici per comprendere il complesso processo creativo alla base di scenografie iconiche.

Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli è una delle istituzioni museali più importanti d'Italia, dedicata alla conservazione e alla promozione dei reperti antichi.

Luigi Spina, autore di numerosi volumi fotografici di successo, vanta una consolidata collaborazione con il Museo. I lavori esposti nella mostra offrono una prospettiva inedita su statue, mosaici e oggetti d'arte, dimostrando come la fotografia d'autore possa contribuire in modo significativo alla riscoperta e alla valorizzazione di patrimoni culturali spesso conosciuti solo superficialmente.

In sintesi, le mostre in programma per il fine settimana rappresentano un'opportunità straordinaria per immergersi nelle molteplici espressioni dell'arte italiana, in un dialogo continuo tra memoria storica, ricerca artistica e innovazione.