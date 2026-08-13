Una missione archeologica egiziana ha portato alla luce mummie, sarcofagi e numerosi oggetti votivi risalenti a diverse epoche storiche. I ritrovamenti sono avvenuti in tre tombe nel sito di Sheikh Subi, situato nell’Oasi di Bahariya. L’annuncio, diffuso il 13 agosto 2026, conferma la notevole ricchezza archeologica dell’area e la sua importanza nella storia dell’antico Egitto. Questa scoperta arricchisce la comprensione delle pratiche funerarie e delle tradizioni locali dell’oasi, una delle regioni più significative del deserto occidentale egiziano.

Le tre tombe scoperte presentano strutture e datazioni differenti. La prima, una tomba collettiva scavata nella pietra arenaria, sembra essere appartenuta a una singola famiglia di cinque individui. Al suo interno, in un pozzo quadrato profondo circa tre metri, è stato rinvenuto un sarcofago in pietra calcarea contenente una mummia avvolta in bende di lino. La seconda tomba, di dimensioni maggiori e forma rettangolare, priva di decorazioni e attribuibile al periodo romano, custodiva quattro sarcofagi in pietra calcarea, ciascuno con una mummia. La terza tomba, anch’essa di epoca romana e del tipo a pozzo, ha rivelato una camera sepolcrale laterale con un sarcofago cilindrico in terracotta, oggi frammentato, il cui coperchio è decorato con un volto umano dai tratti ben definiti.

Reperti e corredi funerari

Gli scavi hanno permesso di recuperare numerosi reperti che illustrano la complessità delle pratiche funerarie e religiose. Tra questi si annoverano vasi in ceramica, piccole bottiglie e piatti di varie forme e dimensioni, tavolette votive in pietra calcarea e arenaria, e diverse piccole statuette votive in terracotta raffiguranti figure materne e stilizzazioni animali. Questi oggetti offrono informazioni preziose sulle credenze e i rituali praticati nella regione, evidenziando la varietà delle espressioni cultuali attraverso i secoli.

Il sito di Sheikh Subi si inserisce nel più vasto patrimonio dell’Oasi di Bahariya, già nota per la sua necropoli di governanti e sacerdoti risalente al Periodo Tardo.

In questa stessa area, in passato, sono stati scoperti importanti resti monumentali, come il Tempio di Bawiti. Questo tempio fu commissionato da Djed Khonsu-Iuf-Ankh, governatore dell’oasi durante la XXVI dinastia, in onore del re Ahmose II.

Il contesto storico dell'Oasi di Bahariya

L’Oasi di Bahariya rappresenta uno dei principali poli archeologici dell’Egitto occidentale. L’area è stata frequentata e abitata fin dal periodo faraonico. Le indagini hanno identificato, nel vicino villaggio di El-Qasr, il sito di El-Qasr el-Qadim, dove sono stati rinvenuti i resti di un tempio della XXVI dinastia, attivo tra il 664 e il 526 a.C. sotto i regni di Psammetico I e Amasi II. Particolarmente rilevante è la scoperta della sala ipostila, con le basi di sedici colonne in arenaria e blocchi inscritti che riportano i nomi di sovrani e di divinità egizie come Amon-Ra, Amunet e Khonsu.

Altri significativi reperti emersi dall’area includono la testa di una statua, probabilmente di un sacerdote o funzionario locale, una statua del dio Thot e bronzetti raffiguranti Osiride e Ra-Harakhty, con testimonianze che coprono un arco temporale dall’Età Tarda all’epoca greco-romana. Stele, ostraka e testi in latino e copto documentano la vivace attività culturale e artigianale dell’oasi fino al IV-V secolo d.C. L’Oasi di Bahariya, con la sua pluralità di ritrovamenti, continua a fornire elementi cruciali per la comprensione della storia degli insediamenti, delle pratiche religiose e delle dinamiche di potere che hanno caratterizzato la regione.