Il Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo ha raggiunto numeri record nell'anno scolastico 2025-2026, coinvolgendo un totale di 155.031 studenti e docenti. Questo significativo traguardo è stato conseguito sia in Italia che all'estero, segnando un notevole incremento del 32% rispetto all'anno precedente. Tale crescita evidenzia il successo e l'espansione delle attività educative promosse dall'istituzione, consolidandone il ruolo nel panorama dell'educazione economico-finanziaria.

Un'offerta formativa in espansione

Nell'ambito delle sue molteplici iniziative, il Museo del Risparmio ha realizzato ben 1.557 interventi didattici.

Questi includono una vasta gamma di proposte, quali laboratori interattivi, percorsi specifici di educazione finanziaria, visite guidate approfondite ed eventi tematici, per un totale complessivo di 2.277 ore di formazione. L'impegno del museo si è esteso anche a livello internazionale: grazie alla rete Flitin, le sue attività hanno raggiunto oltre 13.000 studenti distribuiti in undici Paesi, ampliando considerevolmente la portata e l'influenza del progetto educativo.

L'anno scolastico ha visto l'introduzione di importanti novità volte a diversificare e arricchire l'offerta formativa. Tra queste spiccano il ciclo “Edufin & Letteratura”, che esplora il legame tra finanza e cultura, e una serie di webinar dedicati al rapporto tra sport e finanza, pensati anche in vista degli eventi di Milano Cortina 2026.

È stato inoltre potenziato l'insieme dei percorsi didattici specificamente rivolti alle scuole primarie e secondarie, con l'obiettivo di rispondere in modo sempre più efficace alle esigenze di un pubblico scolastico ampio e variegato.

Riconoscimenti e impatto sul territorio

La qualità dell'offerta formativa del Museo del Risparmio ha ottenuto importanti riconoscimenti. Nel 2025, le sue proposte didattiche hanno ricevuto i prestigiosi Bollini di qualità, assegnati dal Comitato nazionale per l'Educazione finanziaria. Un ulteriore indicatore del successo e dell'efficacia delle iniziative è dato dall'elevato tasso di soddisfazione dei partecipanti: oltre il 90% dei docenti coinvolti ha espresso la chiara volontà di aderire nuovamente ai programmi offerti.

La direttrice del museo, Giovanna Paladino, ha sottolineato l'importanza fondamentale dell'educazione economico-finanziaria, definendola una “componente essenziale della cittadinanza”.

Inaugurato nel 2012 a Torino, il Museo del Risparmio persegue l'obiettivo primario di promuovere una profonda cultura del risparmio e una gestione consapevole delle risorse economiche. Questo avviene attraverso un'ampia gamma di attività didattiche pensate per studenti, docenti e famiglie. L'istituzione si distingue per l'utilizzo di strumenti interattivi e percorsi innovativi, progettati per facilitare l'apprendimento e stimolare attivamente la partecipazione dei suoi visitatori, rendendo l'educazione finanziaria accessibile e coinvolgente per tutti.