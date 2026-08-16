Il cortometraggio 'Mutrion', opera del ventiseienne regista veneziano Marco Cavazzin, ha conquistato il prestigioso Pardino per la Miglior regia nell'ambito del concorso internazionale Pardi di domani, tenutosi durante la 79ª edizione del Festival del Cinema di Locarno. Questo riconoscimento sottolinea l'eccellenza di una produzione interamente girata sulle suggestive isole lagunari veneziane, con il prezioso sostegno della Veneto Film Commission. Il film è stato realizzato dalla società indipendente veneziana Etimo e distribuito da Cattive Produzioni, consolidando la sua presenza nel panorama cinematografico internazionale.

La giuria internazionale, composta dal regista libanese Mounia Akl, dal produttore sudafricano Steven Markovitz e dal regista italiano Antonio Piazza, ha motivato l'assegnazione del premio a 'Mutrion' per le sue “libere e fresche scelte di regia” e per l'abilità nel “orchestrare cambi di registro con grande eleganza”. Un dettaglio di particolare rilievo è che il cortometraggio di Cavazzin si è distinto come l'unico titolo italiano tra le venti opere selezionate a livello globale, affermandosi come rappresentante dell'Italia nella sezione Pardi di domani, dedicata ai talenti emergenti del cinema breve.

Il cast e l'accoglienza a Locarno

Il cast di 'Mutrion' vede protagonisti Manfredi Marini, noto per la sua interpretazione in 'Diciannove' di Giovanni Tortorici e vincitore del Best Performance Award al Festival di Biarritz 2025, e Giulio Maroncelli.

La pellicola ha debuttato in anteprima mondiale a Locarno il 7 agosto, registrando il tutto esaurito presso La Sala, una capiente location da novecento posti. L'accoglienza è stata calorosa, con numerose recensioni positive da parte di siti web specializzati nel settore cinematografico.

La trama di 'Mutrion' si configura come un coming of age arricchito da elementi fantastici. Il racconto segue il viaggio di ritorno di un amico, interpretato da Marini, sull'isola natale, e il suo inevitabile confronto con l'amico rimasto, interpretato da Maroncelli. Il soggetto è frutto della collaborazione tra Marco Cavazzin e Alessandro Padovani, mentre la direzione della fotografia è stata curata da Francesca Pavoni.

L'ambientazione è la suggestiva laguna veneziana, un luogo sospeso nel tempo, caratterizzato da specchi d'acqua, imbarcazioni tradizionali e capanne semi-nascoste. Qui, una leggenda locale, profondamente radicata, narra che a ogni abitante, prima o poi, sia destinata la caduta dell'unghia dell'alluce destro.

La leggenda e il messaggio del regista

Il cuore narrativo del film si sviluppa attorno a questa leggenda peculiare della laguna, secondo cui l'annerimento e la successiva caduta dell'unghia dell'alluce destro rappresentano un potente simbolo di appartenenza e di passaggio. Il protagonista, fin dall'infanzia soprannominato “Mutrion”, non ha mai sperimentato questo fenomeno. Tuttavia, il suo ritorno sull'isola dopo anni, motivato dal desiderio di superare una delusione d'amore, lo costringe a un profondo confronto con il proprio passato e con le radicate tradizioni della sua terra d'origine.

Come ha spiegato il regista Marco Cavazzin, “Questo corto nasce dal desiderio di raccontare la storia di un ritorno, del tentativo di riconnettersi con un luogo familiare che nel tempo è diventato distante. Nella laguna veneziana sono ancora presenti rituali, superstizioni e storie che continuano a plasmare l’identità collettiva”.

La sezione Pardi di domani del Locarno Film Festival si conferma un trampolino di lancio fondamentale per i migliori cortometraggi e mediometraggi emergenti. Questa iniziativa ribadisce la vocazione della manifestazione a sostenere attivamente i nuovi talenti del cinema e a promuovere un fertile dialogo tra diverse generazioni e linguaggi cinematografici. L'edizione 2026 del Festival, che si svolgerà dal 5 al 15 agosto, presenterà un'ampia selezione di quaranta opere in anteprima mondiale, provenienti da ventinove Paesi, offrendo una panoramica ricca e diversificata della produzione cinematografica contemporanea.