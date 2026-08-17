Il Teatro di San Carlo ha reso omaggio a Nicola Porpora, figura di spicco della tradizione musicale partenopea, celebrandolo sui propri canali social. Nato a Napoli il 17 agosto 1686, Porpora fu riconosciuto come uno dei più importanti autori d’opera e maestri di canto del Settecento. La sua vasta attività artistica segnò profondamente la storia della musica, sia a livello napoletano che internazionale.

La brillante carriera di Porpora ebbe inizio nel 1708 con la rappresentazione de "L’Agrippina" a Palazzo Reale. Il suo percorso artistico si concluse significativamente nel 1760, proprio al Teatro di San Carlo, dove presentò la seconda versione della sua ultima opera, "Il trionfo di Camilla".

Porpora fu anche il prestigioso maestro di Franz Joseph Haydn, il quale gli attribuì un ruolo fondamentale nella propria formazione musicale, riconoscendone l'influenza duratura.

L'eredità di Porpora: musica e insegnamento

Nicola Porpora si distinse come uno dei maestri di canto più richiesti del Settecento. Tra i suoi allievi più celebri figurarono cantanti del calibro di Farinelli e Caffarelli, i quali, grazie alla sua guida, contribuirono a diffondere l'eccellenza della scuola napoletana in tutta Europa. La sua attività di compositore fu altrettanto prolifica, concentrandosi in particolare nel campo dell'opera lirica.

Nel 1735, Porpora compose l'opera "Polifemo" per la Opera of the Nobility di Londra, una compagnia che si pose in diretta concorrenza con quella di Handel e che annoverava Farinelli tra i suoi principali protagonisti.

L'aria "Alto Giove", tratta da quest'opera, rimane ancora oggi uno dei brani più celebri e rappresentativi del repertorio di Porpora. Tuttavia, il suo contributo più significativo e duraturo si manifestò nell'insegnamento, dove lasciò un segno indelebile nella formazione di alcuni dei più grandi interpreti vocali dell'epoca.

Napoli e il Teatro di San Carlo: fulcro della sua arte

Il rapporto di Nicola Porpora con Napoli e con il Teatro di San Carlo fu indubbiamente centrale e determinante per la sua carriera. La città partenopea rappresentò il punto di partenza e di arrivo del suo intero percorso artistico, confermando il ruolo di Napoli quale uno dei centri propulsori della musica europea nel Settecento.

Attraverso questo omaggio, il Teatro di San Carlo ha voluto sottolineare l'importanza di mantenere viva la memoria e di valorizzare il patrimonio musicale partenopeo, di cui Porpora fu un insigne esponente.