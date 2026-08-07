Debutta oggi, venerdì 7 agosto 2026, su tutte le piattaforme digitali il primo singolo inedito di “The Italian Society”, la nuova orchestra swing italiana. Il brano, intitolato “We Are Italians”, segna l’esordio di un progetto guidato da una direzione indipendente e “fuori tempo”, che mira a riscoprire il piacere della condivisione e della creatività al di là delle logiche di mercato. L’orchestra si ispira all’immaginario d’oro dello swing senza nostalgia, utilizzando il passato come punto di partenza per un repertorio originale, caratterizzato da partiture raffinate, grandi performance e un’energia collettiva.

Il singolo è ideato dal produttore e compositore Diego Buongiorno e vanta una formazione composta da circa 25 musicisti e tre voci con spiccate personalità artistiche: Coky Ricciolino, Frankie Micheli e Gabrio Gentilini. A impreziosire il debutto, la partecipazione di ospiti d’eccezione: Saturnino, bassista iconico della scena italiana, e Ray Gelato, sassofonista e cantante britannico tra i più affermati nel panorama swing internazionale.

Saturnino ha commentato in modo sintetico ed emblematico: “musica fare, paura non avere”. Ray Gelato ha invece sottolineato l’intesa immediata con l’orchestra durante le sessioni di registrazione. Il brano è stato registrato tra Londra e gli storici Forum Studios di Roma, con gli arrangiamenti orchestrali curati da Tiziano Liburdi e il mix affidato a Fabio Patrignani, combinando così dinamica orchestrale e un respiro internazionale.

L’identità visiva del progetto è affidata alle fotografie di Fabrizio Cestari.

“We Are Italians” inaugura un percorso che prevede imminenti pubblicazioni e nuove collaborazioni. Un album di debutto è già in programma per l’autunno 2026, anch’esso prodotto da Diego Buongiorno, e sarà incentrato sui valori dell’autenticità e della libertà di espressione.

Il ritorno dello swing nel panorama contemporaneo

Il progetto “The Italian Society” si inserisce in un filone di riscoperta dello swing, sia italiano che internazionale, come linguaggio espressivo alternativo. Questa scelta, pur evocando atmosfere del passato, si distingue per un approccio originale e contemporaneo, ben lontano dal mero revival.

Le prime vere orchestre jazz italiane nacquero negli anni ’30, come quella di Arturo Agazzi o il Quartetto Andreis, riscuotendo un immediato successo. In quegli anni, radio e studi televisivi adottavano spesso “house-band” jazz, dando vita a una tradizione di jazz “fatto in casa” che integrava elementi classici e del folclore nazionale. È in questo contesto storico che si inquadra l’idea di un’orchestra moderna che riparte da quella lezione, pur proponendo un repertorio originale e contemporaneo.

Radici e futuro dello swing italiano

Lo swing italiano affonda le sue radici nelle orchestre di ritmi moderni del dopoguerra, in particolare negli anni ’50, un periodo di rinascita culturale legato al boom economico.

Artisti come Fred Buscaglione, Natalino Otto, Renato Carosone e il Quartetto Lescano hanno saputo incarnare l’adattamento delle sonorità afro-americane in una forma tipicamente italiana. Questo contesto storico rafforza la continuità simbolica di “The Italian Society”: un ponte tra memoria e creatività contemporanea, dove il passato funge da punto di partenza anziché da modello da riproporre pedissequamente. La formazione, composta da circa 25 musicisti e tre voci, evoca la grande orchestra da palco degli anni d’oro dello swing, ma con obiettivi espressivi rinnovati. La presenza di nomi attuali come Diego Buongiorno, Tiziano Liburdi e Fabio Patrignani conferma una solida impostazione tecnica e una visione musicale contemporanea, coerente con le ambizioni del progetto.