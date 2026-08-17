Campobasso, 17 agosto 2026 – Sabato 22 agosto, a partire dalle ore 19, il Castello Monforte di Campobasso ospiterà la prima edizione di “Nel nome del Molise”, una giornata regionale interamente dedicata alla memoria di Rodolfo de Moulins. L'iniziativa, promossa dal Consiglio regionale, mira a celebrare e approfondire le radici storiche della regione.

La ricorrenza, istituita attraverso una specifica legge regionale, ha l'obiettivodi riconoscere nella figura del conte normanno un elemento fondante della storia molisana. L'evento intende altresì promuovere studi, rievocazioni storiche e progetti didattici focalizzati sulla storia medievale del territorio.

Questa prima edizione segna l'avvio di una celebrazione annuale che si rinnoverà ogni 22 agosto.

La figura di Rodolfo de Moulins è centrale per la genesi del nome stesso della regione. Egli, nel 1053, anno della storica battaglia di Civitate, divenne conte di Bojano. La sua contea si estese rapidamente, arrivando a comprendere una vasta porzione dell'attuale territorio molisano. Dalla sua casata, che nelle fonti latine è menzionata come de Molinis o de Molisio, deriva il nome della regione.

L'evento: "Nel nome del Molise"

L'appuntamento è fissato per sabato 22 agosto, dalle ore 19, presso il suggestivo Castello Monforte di Campobasso. Questo luogo storico sarà il fulcro della celebrazione regionale voluta dal Consiglio regionale.

La giornata è concepita per valorizzare la figura storica di Rodolfo de Moulins e per stimolare la realizzazione di iniziative culturali che esplorino la ricca storia medievale del Molise.

Rodolfo de Moulins: il contesto storico

Rodolfo de Moulins, un influente uomo d'armi al servizio di Roberto il Guiscardo, assunse il titolo di conte di Bojano nel 1053. Sotto il suo dominio, la contea conobbe una significativa espansione, arrivando a inglobare gran parte del territorio che oggi costituisce il Molise. Tra le località incluse nella sua giurisdizione figuravano centri importanti come Isernia, Trivento, Venafro e Pietrabbondante.

Fu proprio questo vasto territorio a essere denominato Comitatus Molisii, un nome che, come attestato dalle fonti storiche, diede origine all'attuale denominazione della regione Molise. La sua eredità è dunque indissolubilmente legata all'identità territoriale e storica di questa area.