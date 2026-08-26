Il primo settembre 2026, Neri Pozza Editore inaugura a Milano un nuovo e significativo spazio culturale: La Casa della Frutta. Situato nei locali di uno storico fruttivendolo in via San Vittore 3, nel cuore del quartiere di Sant'Ambrogio, questo luogo polifunzionale è destinato a diventare un punto di riferimento per i libri, le idee e gli incontri cittadini. L'apertura, che coincide con l'ottantesimo anniversario dalla fondazione della casa editrice, rappresenta un'ulteriore tappa nel percorso di rinnovamento culturale intrapreso da Neri Pozza, già proprietaria della storica libreria Il Trittico.

La Casa della Frutta si propone come un centro dinamico, ospitando una ricca programmazione di eventi, presentazioni di libri, corsi, laboratori e mostre d'arte, tutte iniziative aperte alla cittadinanza. La scelta di mantenere il nome originale del negozio non è casuale, ma intende sottolineare una continuità simbolica: nella visione di Neri Pozza, la cultura è vitamina e nutrimento essenziale per lo sviluppo individuale e collettivo. Come recita il manifesto inaugurale, “A La Casa della Frutta non si viene a fare la spesa, ma a fare scorta di parole. Qui ci si nutre di storie e di idee, vitamine quotidiane per tenere viva la mente”.

Oltre alla sua funzione pubblica, lo spazio fungerà anche da sala riunioni e quartier generale di Neri Pozza, la cui sede è già presente al numero 3 di via San Vittore dal 2022.

Con l'obiettivo di abbattere la distanza fisica tra il mondo dei libri e i lettori, ogni martedì mattina la casa editrice "scenderà" dalle proprie stanze per animare direttamente La Casa della Frutta, favorendo un contatto più diretto e informale con il pubblico.

Un appello per più spazi culturali a Milano

Il progetto de La Casa della Frutta nasce con l'esplicito intento di creare un luogo di aggregazione e di dialogo, un vero e proprio crocevia per editori, autori, librai, lettori e tutti coloro che animano la scena culturale milanese. Nel manifesto della casa editrice, si esprime l'auspicio che questo nuovo spazio sia solo il primo di una serie di iniziative volte a incrementare la presenza di luoghi culturali nell'area urbana, con particolare attenzione alle zone riqualificate come il quartiere di Sant'Ambrogio.

Neri Pozza Editore lancia così un appello affinché a Milano la cultura sia sempre più percepita e vissuta come una "vitamina indispensabile" per la cittadinanza. L'obiettivo è chiaro: “Vogliamo essere un presidio di senso in mezzo al rumore, un luogo dove si legge e si dialoga, si ascolta e si riflette, fino a germogliare”.

La metafora della frutta come nutrimento si estende alla visione stessa della cultura: "La frutta è vitalità, piacere, nutrimento. E così deve essere anche la cultura: qualcosa che ci tiene vivi. Qualcosa che si sceglie, ogni giorno, come si sceglie cosa mettere in tavola". Questa prospettiva sottolinea l'importanza di un consumo culturale consapevole e quotidiano, lontano dalla fruizione episodica.

L'intenzione è quella di trasformare La Casa della Frutta in un punto d'incontro costante e proficuo tra lettori e professionisti del settore, superando la logica dell'aggregazione occasionale.

Radici storiche e prospettive future

L'iniziativa de La Casa della Frutta si inserisce in un contesto ricco di storia editoriale e territoriale. Il nuovo spazio si collega strettamente alla sede storica di Neri Pozza Editore e alla libreria Il Trittico, entrambe presenze consolidate nel tessuto culturale di Milano. L'inaugurazione, prevista per il primo settembre alle ore 20, è concepita come una vera e propria festa cittadina, un'occasione per avviare un dialogo duraturo con il pubblico e con il mondo professionale della cultura.

Il quartiere di Sant’Ambrogio, noto per i suoi percorsi storici e la vivacità delle sue istituzioni culturali, offre un contesto particolarmente favorevole a questa nuova realtà, anche grazie alla recente riqualificazione legata all'apertura della linea metropolitana M4.

Il progetto di Neri Pozza si radica in una tradizione editoriale di ottant'anni, da sempre votata alla promozione della lettura e della partecipazione culturale. Con La Casa della Frutta, l'azione editoriale si espande ulteriormente verso lo spazio pubblico, proponendo un'offerta diversificata di laboratori, mostre ed eventi. L'obiettivo è quello di rendere la cultura un nutrimento quotidiano e accessibile, a beneficio non solo del quartiere ma dell'intera città, trasformando questo luogo in un vero e proprio epicentro di stimoli e riflessioni.