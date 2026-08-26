Il centro storico di Nettuno ospita il 30 agosto la nona edizione del Nettuno Wine Festival, un evento che celebra le eccellenze enogastronomiche del Lazio. La manifestazione propone un percorso con 14 punti di degustazione dedicati ai vini delle aziende regionali. Partecipano 24 ristoranti con finger food e specialità locali, tre gelaterie artigianali e una pasticceria con creazioni al vino.

Dettagli e intrattenimento del Festival

Il festival si snoda tra le vie e le piazze dell'antico borgo medievale di Nettuno, con navette, spettacoli, musica dal vivo e momenti di intrattenimento.

Per gli appassionati, sono previsti 3.500 kit degustazione, comprensivi di calice, sacca porta bicchiere, passaporto delle degustazioni e mappa del percorso. I biglietti, standard a 20 euro e VIP a 30 euro, sono acquistabili online o in piazza.

L'esperienza sensoriale sarà curata dai sommelier dell'AIS Lazio e dagli studenti dell'Istituto Alberghiero Apicio Colonna Gatti di Anzio. L'iniziativa, ideata dalla Pro Loco Forte Sangallo, è realizzata con il supporto dell'Associazione ristoratori Nettuno in Tavola, del Comune di Nettuno, della Regione Lazio, dell'Arsial, della Banca Colli Albani e Nettuno Credito Cooperativo, e con Rds come media partner.

Viticoltura a piede franco: un focus

Durante il festival si è tenuto un incontro sulla viticoltura a piede franco, con la partecipazione di istituzioni, esperti e operatori del settore.

Erano presenti: Antonello Aurigemma (presidente del Consiglio regionale del Lazio), Vittorio Sambucci (presidente della Commissione Sviluppo economico e attività produttive della Regione Lazio), Massimo Morassut (ricercatore del Crea) e Francesca Sbardella (sindaca di Frascati). L'incontro si è concluso con la firma di un protocollo tra Mario Lomartire (presidente di Dovi‑Denominazione di Origine dei Vitigni Italici) e Silvano Ceolin (presidente dell'Avpif‑Associazione per la Valorizzazione delle Viti a Piede Franco Ets).

L'accordo prevede azioni congiunte per la ricognizione e la catalogazione dei vigneti a piede franco, la costruzione di una rete tra associazioni e produttori, lo sviluppo di studi e progetti di ricerca, la valorizzazione enologica e la promozione dei valori ambientali, storici, culturali e paesaggistici legati a queste vigne.

Il sindaco di Nettuno, Nicola Burrini, ha dichiarato che “iniziative come questa valorizzano le produzioni locali, rafforzano il senso di comunità e rappresentano un importante volano turistico”. L'evento ha ricevuto il titolo di “Sagra d’Eccellenza” al Senato della Repubblica.