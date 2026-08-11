New York celebra il centenario della Festa di San Gennaro con un programma eccezionale: undici giorni di festeggiamenti da giovedì 17 a domenica 27settembre 2026 a Little Italy. Quindici isolati intorno a Mulberry Street saranno chiusi al traffico per trasformarsi in un grande festival gastronomico e culturale, tra zeppole fritte, cannoli, salsicce e peperoni sfrigolanti, arancini, pizza, calamari fritti, spettacoli dal vivo e circa trecento bancarelle.

Durante le giornate si svolgeranno gare di “mangia-tutto”, dedicate al maggior numero di cannoli, polpette e zeppole consumati.

Il 26 settembre pomeriggio la processione del santo patrono di Napoli, San Gennaro di Benevento, sarà accompagnata da bande musicali e carri allegorici, mentre in serata è previsto un concerto speciale trasmesso da Napoli.

La Festa di San Gennaro a New York è definita come “il festival italiano più grande e di più lunga tradizione negli Stati Uniti” ed è la manifestazione italiana di strada più iconica della città.

Origini e significato della festa

La Festa è nata ufficialmente nel 1926, quando gli immigrati napoletani introdussero la tradizione a Manhattan celebrando il santo patrono lungo Mulberry Street, nel cuore di Little Italy; da allora si è sviluppata fino a diventare un evento che coinvolge diverse generazioni e comunità italo-americane.

Un festival che unisce cibo, fede e comunità

L’edizione del centenario si annuncia come un’occasione per celebrare non solo la tradizione religiosa legata a San Gennaro ma anche la cultura gastronomica italiana e lo spirito comunitario. Gli elementi costanti come cibo, processione, spettacoli diventano il filo simbolico che da un secolo connette Napoli a New York, in un quadro di festa popolare e memoria condivisa.