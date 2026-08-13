Nick Reiner è stato formalmente incriminato dalla procura di Los Angeles per il duplice omicidio dei suoi genitori, il celebre regista e attore Rob Reiner e la moglie Michele Singer. I fatti risalgono al 14 dicembre 2025, quando la coppia fu uccisa nella propria abitazione di Brentwood. L’accusa ha adottato una linea dura, introducendo l’aggravante della premeditazione, sostenendo che il delitto sia stato commesso “stando in agguato”. Questa circostanza potrebbe rendere il trentaduenne Reiner passibile della pena capitale. Attualmente, Nick Reiner si trova in custodia cautelare senza possibilità di cauzione e si è dichiarato non colpevole davanti al tribunale.

Le gravi accuse e il percorso giudiziario

Reiner era già accusato di due omicidi di primo grado, con l’aggravante delle circostanze speciali legate alla morte di più persone. Tali accuse, in caso di condanna, consentirebbero alla procura di chiedere l’ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. L’incriminazione, emessa il 20 luglio e resa pubblica solo ora, rafforza l’ipotesi della premeditazione grazie all’aggiunta dell’aggravante dell’agguato. La procura non ha ancora preso una decisione definitiva sull’eventuale richiesta formale della pena di morte. Il procuratore distrettuale della contea di Los Angeles ha descritto l’accaduto come “un profondo tradimento da parte di qualcuno amato e considerato degno di fiducia proprio dalle persone che è accusato di aver ucciso”.

Secondo gli inquirenti, dopo il duplice omicidio, Nick Reiner avrebbe lasciato la casa, per poi essere registrato in un hotel a Santa Monica e arrestato la sera stessa a South Los Angeles. Non è prevista un’udienza preliminare per stabilire se gli elementi raccolti siano sufficienti a procedere con il processo. La prossima udienza preliminare è fissata per il 15 settembre.

Contesto familiare e la difesa

La complessa vicenda giudiziaria si intreccia con questioni patrimoniali. Nick Reiner ha presentato una richiesta per accedere a una parte del patrimonio familiare, destinato a un trust istituito dai genitori e del valore complessivo di circa 1,5 milioni di dollari. Le somme richieste sarebbero destinate a sostenere le spese legali.

Il trust prevedeva distribuzioni obbligatorie ai beneficiari al compimento dei 30 e dei 35 anni. La difesa è attualmente affidata all’ufficio del difensore pubblico della contea di Los Angeles, dopo che inizialmente era stato coinvolto un avvocato privato. Un aspetto cruciale del processo sarà la possibile tesi dell’infermità mentale, poiché Nick Reiner soffriva di disturbi psichiatrici e aveva una storia di abuso di sostanze. Era stato diagnosticato con schizofrenia diversi anni fa e sottoposto a cure per un grave disturbo psichiatrico al momento della morte dei genitori. Alcune ricostruzioni riferiscono anche di un cambiamento o aggiustamento della terapia farmacologica nelle settimane precedenti all’aggressione.

Il processo si preannuncia complesso e destinato a entrare in una fase decisiva nei prossimi mesi.

La carriera di Rob Reiner, icona di Hollywood

Rob Reiner era una figura di spicco nel panorama cinematografico e televisivo di Hollywood, riconosciuto sia come regista che come attore. Tra le sue opere più celebri come regista figurano capolavori come ‘Stand by Me – Ricordo di un’estate’, ‘La storia fantastica’, ‘Harry, ti presento Sally’ e ‘Misery non deve morire’. La sua carriera era iniziata come attore nella popolare serie televisiva ‘All in the Family’, per poi affermarsi anche come produttore. Era sposato con Michele Singer da trentasei anni e la coppia aveva tre figli, di cui Nick era il secondogenito. La scomparsa di Rob Reiner e Michele Singer ha lasciato un profondo vuoto nel mondo dello spettacolo e tra i loro cari.