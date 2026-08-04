L'edizione 2026 del Festival Teatro nelle Corti, l'attesa rassegna culturale che avrebbe dovuto animare Torino e Racconigi dal 3 al 6 settembre, è stata ufficialmente annullata. La decisione, comunicata dall'Associazione Teatro Europeo, ente organizzatore, è dovuta al mancato ottenimento dei contributi economici richiesti a Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT.

Annullamento e dettagli dell'edizione prevista

La rassegna, concepita per segnare un significativo rilancio del festival, prevedeva quattro intense giornate di spettacoli. Questi eventi avrebbero coinvolto diverse location tra la città di Torino e le suggestive residenze sabaude del Piemonte, offrendo al pubblico un'esperienza culturale diffusa e di alto livello.

Tuttavia, il progetto non ha potuto concretizzarsi per l'assenza del sostegno economico fondamentale.

L'annullamento è giunto dopo il diniego della Fondazione Compagnia di San Paolo. Successivamente, anche la Fondazione CRT ha comunicato la propria decisione negativa in merito al contributo, avendo subordinato il proprio sostegno alla partecipazione della prima fondazione. Questa concatenazione di eventi ha reso impossibile la realizzazione dell'iniziativa.

L'edizione 2026 si sarebbe distinta per una particolare attenzione ai linguaggi contemporanei dello spettacolo dal vivo e all'innovativo impiego dell'intelligenza artificiale in ambito performativo. Gli organizzatori hanno espresso profondo rammarico per la sospensione dell'iniziativa, ringraziando le istituzioni coinvolte, le compagnie teatrali e i partner che avevano collaborato alla preparazione dell'evento.

Il ruolo cruciale delle fondazioni nel panorama culturale

Le Fondazioni Compagnia di San Paolo e CRT rappresentano due pilastri fondamentali nel panorama filantropico del Piemonte. Entrambe sono profondamente impegnate nel sostegno e nella promozione di progetti che spaziano dall'ambito culturale a quello sociale e dell'innovazione, con un impatto significativo sul territorio regionale.

La Fondazione Compagnia di San Paolo, con una storia che affonda le radici nel lontano 1563, persegue l'obiettivo di favorire lo sviluppo civile, culturale ed economico. La sua azione si concentra con particolare attenzione su settori chiave quali l'arte, la cultura e l'innovazione sociale, contribuendo in modo determinante alla vitalità del tessuto piemontese.

La Fondazione CRT, istituita nel 1991, si dedica al supporto di iniziative in campo artistico, culturale, sociale e della ricerca scientifica. Il suo operato è orientato a stimolare la crescita e a rafforzare la coesione all'interno della comunità piemontese, attraverso un'ampia gamma di interventi.

Il mancato sostegno economico da parte di queste due influenti fondazioni ha avuto un impatto diretto e inequivocabile sulla fattibilità della rassegna. Questo episodio sottolinea, ancora una volta, il ruolo centrale e strategico che tali enti rivestono non solo nella promozione, ma anche nel finanziamento essenziale delle attività culturali a livello locale, rendendone spesso possibile o impossibile la realizzazione.