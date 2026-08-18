Il film animato cinese Niu Lai, opera di Xin Yumeng e Sun Lifang, ha compiuto un percorso sorprendente, trasformandosi da produzione a basso budget a fenomeno culturale. Realizzato in cinque anni da madre e figlio con animazione CGI rudimentale, il film è uscito il 5 agosto 2026. Inizialmente incassò solo 7.705 yuan. La trama onirica vede un vitello trasformarsi in guerriero. Nonostante una promozione con poster elegante, il lancio fu accolto da prese in giro online per stile e storia, giudicati così scarsi da diventare un 'cult' sui social. Meme e rielaborazioni ironiche di poster celebri, come Titanic, con il vitello protagonista, hanno invaso il web, catalizzando l'attenzione.

Da oggetto di scherno a simbolo anti-IA

Il fenomeno ha assunto una dimensione più profonda: Niu Lai è stato adottato come simbolo di resistenza contro l'animazione generata dall'intelligenza artificiale. Molti hanno espresso la preferenza per “90 minuti di disastro umano piuttosto che un solo secondo di AI Slop” – termine per contenuti IA di bassa qualità. L'importanza del “tocco umano” è stata enfatizzata, evidenziando la sincerità del film rispetto a produzioni digitali spesso percepite come sterili.

Questa crescente popolarità ha avuto un impatto significativo sul botteghino. Il film ha rapidamente superato i 14,5 milioni di yuan, spingendo gli esercenti ad aumentare le proiezioni. Con oltre 300.000 biglietti venduti, gli incassi totali hanno raggiunto i 17,1 milioni di yuan, un'affluenza imprevista data l'umile produzione.

Produzione e critica

La genesi di Niu Lai è legata al suo successo: il regista Xin Yumeng e sua madre, Sun Lifang, sceneggiatrice e doppiatrice, hanno lavorato al progetto per oltre cinque anni con un budget estremamente ridotto. Questa dedizione ha suscitato ammirazione. I manifesti promozionali, con illustrazioni a mano e slogan come “Se ti piace il bizzarro, vieni” e “Niente rimborsi”, hanno rafforzato l'immagine di un prodotto volutamente amatoriale.

Le opinioni sull'opera rimangono divise. Zhang Peng, ricercatore alla Nanjing Normal University, ha osservato che il successo di Niu Lai è stato “alimentato dalla curiosità e dal clamore mediatico”, avvertendo che l’hype dei social media è “essenzialmente una bolla”.

Nonostante ciò, molti spettatori hanno apprezzato l'onestà e la sincerità del film, considerandolo un'eccezione in un'era di animazioni elaborate ma prive di coinvolgimento. In sintesi, Niu Lai si configura come un notevole caso studio: da oggetto di scherno online è diventato un simbolo di resistenza all'IA e un inatteso successo al botteghino, spinto dal passaparola digitale e dalla ricerca di autenticità del pubblico.