La cantante Noemi è tornata a esibirsi dal vivo, riprendendo il suo tour estivo dopo un periodo di pausa forzata. L'artista è risalita sul palco il 16 agosto 2026 a Bisacquino, in provincia di Palermo, a seguito di una caduta avvenuta durante un concerto a San Salvo Marina, in provincia di Chieti.

L'incidente si era verificato la sera del 19 luglio, quando Noemi era caduta dal palco mentre salutava il pubblico al termine di un brano. Soccorsa dal personale sanitario e trasportata all’ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, le era stato prescritto un periodo di riposo di quattro settimane, rendendo necessaria la sospensione temporanea degli appuntamenti estivi.

Il ritorno emozionante e il messaggio ai fan

Durante il concerto di Bisacquino, Noemi si è presentata sul palco con le stampelle, accolta da un caloroso applauso del pubblico. Ha salutato i suoi sostenitori con parole cariche di emozione: “Dove eravamo rimasti? Sono molto contenta di essere di nuovo sul palco stasera, di cantare per voi. Devo dire che mi è mancato cantare in queste settimane, tantissimo, perché la musica ci dà sempre l’opportunità di sentirci più forti, di darci energie”.

La cantante ha inoltre voluto ringraziare sentitamente coloro che le hanno inviato messaggi di sostegno sui social media: “Volevo ringraziare anche le persone che mi hanno mandato dei messaggini su Instagram, sui social.

Grazie mille, siete stati dolcissimi, è stato molto bello sentire tutta questa energia, questo calore, questo abbraccio”.

Il calendario aggiornato del tour estivo

Noemi ha confessato di aver anticipato il suo ritorno rispetto alle indicazioni mediche, spiegando: “Sarei dovuta tornare un po' più tardi, avrei dovuto prendermi un altro po' di settimane però ho pensato che sarebbe stato più bello recuperare insieme. Buon concerto”. Il tour estivo, riprogrammato dopo l’incidente, prevede numerosi recuperi e nuove date che toccheranno Sicilia, Puglia, Abruzzo, Sardegna, Toscana, Marche, Veneto e Calabria, proseguendo fino a settembre. Sono stati invece annullati i concerti previsti a Iglesias e Circello.

Il calendario aggiornato degli appuntamenti di agosto include, oltre alla data di Bisacquino (16 agosto), tappe a Grisì-Monreale (17 agosto), Carpino (19 agosto), Balsorano (20 agosto), Bortigali (22 agosto), Casteldaccia (24 agosto), Aidone (25 agosto), Marina di Pietrasanta (27 agosto), Riccione (28 agosto), Sirolo (29 agosto) e Vicenza (30 agosto).

I biglietti già acquistati per gli spettacoli che erano stati rinviati rimangono validi per le rispettive nuove date. In particolare, il concerto di Aidone, originariamente fissato per il 31 luglio, si terrà il 25 agosto nell’ambito del Barbablù Fest. La data di Riccione Music City viene recuperata il 28 agosto. Il percorso estivo si concluderà il 13 settembre a Zapponeta.

Appuntamenti autunnali: Noemi torna nei teatri

Dopo la conclusione della tournée estiva, Noemi tornerà a esibirsi nei teatri a dicembre con due appuntamenti speciali. La prima data è fissata per il 14 dicembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano, seguita da un concerto il 22 dicembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Questi eventi chiuderanno il calendario dei suoi impegni dal vivo per il 2026.