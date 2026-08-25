Apre a Bologna la nona edizione di Feminologica, la rassegna di teatro civile al femminile promossa dall’associazione culturale Youkali APS, diretta da Simona Sagone. L'evento, inserito nel cartellone Bologna Estate, si svolgerà dal 26 agosto al 15 settembre 2026. L'anteprima è alla Biblioteca Tassinari Clò, mentre dal 27 agosto al 15 settembre la rassegna proseguirà nell’Anfiteatro del Monumento alle 128 cadute partigiane di Villa Spada, nel quartiere Porto-Saragozza. Il tema centrale è “Donne al centro della storia”, articolato in sette serate, ciascuna con un talk alle 19 e uno spettacolo alle 21.

L'inaugurazione di Feminologica include una mostra collettiva, “Donne al centro della storia: da cittadine”, che celebra gli ottanta anni dal primo voto delle donne in Italia con ventotto opere di ventitré artiste. Seguirà il talk “Donna/artista nel XX secolo: finalmente un diritto”, con Anna Rita Delucca e Irene Manente, per concludere la serata con un dj-set.

Il programma prosegue il 27 agosto con il talk “Le parole dei femminismi”, con Jennifer Guerra (Non Una Di Meno-Bologna), Beatrice Spallaccia e Rita Monticelli, seguito dal reading “La romantica vita di Madame Rosà, meretrice a Parigi”, interpretato e drammaturgicamente elaborato da Angela Malfitano. Il primo settembre sarà dedicato alla costruzione sociale del genere, con lo spettacolo “Biografie di un abito”.

Il 3 settembre si affronterà la leadership femminile nelle fedi, con “La Papessa Giovanna”.

Il cuore della rassegna è l’8 settembre con “Troiane: donne in ogni guerra”, produzione Youkali con Alessandra Frabetti, Francesca Fuiano, Simona Sagone e Luisa Vitali, su testi di Euripide, Seneca e autori contemporanei. Il 10 settembre saranno affrontati i temi della “mascolinità tossica”, seguiti dallo spettacolo “Briciole” di Stefania Paternò. L'edizione 2026 si chiuderà il 15 settembre con “Per mille camicette al giorno: Donne migranti, donne in lotta”, interpretato da Simona Sagone e Sara Graci.

Una significativa novità è l’attenzione all’accessibilità: previsti un servizio di assistenza e navetta su prenotazione per persone a mobilità ridotta.

Inoltre, durante le serate, dalle diciotto alle ventiquattro, sarà attivo un punto ristoro sul prato, arricchendo l'esperienza del pubblico.

Feminologica nel contesto di Bologna Estate

Feminologica si conferma appuntamento di rilievo nel cartellone Bologna Estate 2026, animando la città. La scelta dell’Anfiteatro di Villa Spada valorizza il Monumento alle 128 cadute partigiane di Bologna, unendo memoria storica e pratica artistica. La rassegna, giunta alla nona edizione, consolida la collaborazione con Regione Emilia-Romagna e Bologna Estate, utilizzando spazi pubblici come la Biblioteca Tassinari Clò e l'Anfiteatro di Villa Spada per favorire partecipazione culturale e fruizione capillare.

Struttura e visione del progetto Youkali APS

Curata e organizzata da Youkali APS, sotto la direzione artistica di Simona Sagone, Feminologica prosegue il suo percorso culturale incentrato sul teatro civile e l'impegno femminile. Il palinsesto unisce spettacoli, incontri e riflessioni sulla memoria, coerente con la promozione della cultura pubblica. Le serate tematiche affrontano questioni cruciali come il suffragio femminile, i femminismi, la leadership nelle fedi, guerra, conflitto, migrazioni e la mascolinità tossica. La mostra e i talk amplificano l'impatto degli eventi, attribuendo all'arte un ruolo di riflessione e condivisione sociale. L'iniziativa si distingue anche per l'attenzione all'inclusione, evidenziata dai servizi per la mobilità ridotta e dalla fruizione facilitata, affiancati da elementi di socialità come dj-set e punto ristoro.