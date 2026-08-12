Il prestigioso International Nora Jazz Festival si avvia alla conclusione con un gran finale dedicato all'arte della danza, culminando con la performance delle stelle dell’Hamburg Ballet. La 17ª edizione del festival, svoltasi nell'antica città di Nora, a Pula, ha offerto un ricco programma culturale, registrando oltre 1700 spettatori in sei serate.

Dopo il successo de “La Notte delle Stelle”, che ha riunito sul palco primi ballerini e solisti delle più rinomate compagnie italiane in un progetto di forte impatto visivo ed emotivo, il sipario calerà il 13 agosto 2026 alle 21:30 con “Echoes of Life”.

Questa creazione coreografica, ispirata al mito di Narciso, esplora attraverso il movimento temi universali quali l’identità, il desiderio e la trasformazione, promettendo un'esperienza scenica di grande intensità e suggestione.

Protagoniste assolute di “Echoes of Life” sono Silvia Azzoni e Olexandr Ryabko, due figure di spicco dell’Hamburg Ballet, affiancati dal talento del pianista polacco Michal Bialk. L'incontro raffinato tra danza e musica dal vivo è stato concepito per creare un'atmosfera unica. L’Hamburg Ballet, riconosciuto tra le compagnie più autorevoli a livello internazionale, si è affermato come una delle principali realtà culturali della Germania. Al centro della sua storia artistica e del suo successo vi è John Neumeier, direttore e coreografo della compagnia dal 1973, figura fondamentale della danza contemporanea internazionale.

Il Festival: un ponte tra culture e arti

Organizzato dall’Associazione Enti Locali in collaborazione con il Ministero della Cultura, l’International Nora Jazz Festival ha rinnovato anche quest’anno la sua vocazione all’incontro e al dialogo tra culture. Il palcoscenico dell’antica città di Nora ha ospitato voci, linguaggi e sensibilità provenienti da Paesi lontani, trasformando il festival in un vero e proprio crocevia di mondi diversi.

La programmazione della 17ª edizione si è distinta per la sua multidisciplinarietà, accogliendo alcune delle voci più straordinarie del panorama internazionale. Tra gli artisti che hanno incantato il pubblico figurano Georgia Cécile, acclamata come la “nuova voce della Scozia”, Morgan James, artista dalla voce potente e raffinata, apprezzata da leggende come Prince e Berry Gordy, Ayanna Witter-Johnson, cantautrice, violoncellista e compositrice britannica, e Sophia Thakur, artista pluripremiata che ha attraversato con assoluta libertà i confini tra spoken word e jazz.

L’evento ha così consolidato il proprio ruolo di spazio di dialogo e innovazione tra le arti.

L'eredità dell'Hamburg Ballet

L’Hamburg Ballet, sotto la direzione di John Neumeier sin dalla sua fondazione nel 1973, è universalmente riconosciuto come una delle compagnie di danza più importanti a livello globale. La sua distintività risiede nella produzione di balletti originali e nella reinterpretazione dei grandi classici, contribuendo attivamente alla diffusione della danza contemporanea e promuovendo collaborazioni con artisti di ogni provenienza. L’impegno della compagnia si estende anche a progetti educativi e alla partecipazione a prestigiosi festival e tournée internazionali, consolidando la sua influenza nel panorama culturale mondiale.