Il celebre musical Notre Dame de Paris, tratto dall’omonimo romanzo di Victor Hugo, si prepara ad incantare il pubblico di Palermo. Lo spettacolo sarà in scena al Teatro di Verdura dal 24 agosto al 6 settembre 2026, promettendo un’esperienza indimenticabile. L’opera, che vanta le musiche di Riccardo Cocciante e l’adattamento in italiano dei testi di Luc Plamondon curato da Pasquale Panella, è stata presentata ufficialmente presso il suggestivo Palazzo Palagonia del capoluogo siciliano. All’evento hanno partecipato i protagonisti del musical, accolti dal sindaco Roberto Lagalla, sottolineando l'importanza culturale dell'appuntamento.

La tournée 2026 di Notre Dame de Paris, iniziata lo scorso 26 febbraio da Milano, ha già registrato un successo straordinario, superando i 350.000 biglietti venduti. Questo dato conferma il legame profondo e duraturo che il pubblico italiano mantiene con uno dei più grandi fenomeni dello spettacolo dal vivo. L’opera ha debuttato nel nostro Paese nel 2002 e si appresta a celebrare il suo venticinquesimo anniversario nel 2027. Fin dalla sua prima messa in scena, Notre Dame de Paris ha conquistato un’audience vastissima, raggiungendo oltre 4,5 milioni di spettatori in Italia e ben 18 milioni a livello globale, con più di 5.650 repliche rappresentate in 24 Paesi e tradotte in nove lingue diverse.

Il cuore emotivo: protagonisti e messaggi universali

Durante la conferenza di presentazione, gli interpreti principali, Giò Di Tonno nel ruolo di Quasimodo ed Elhaida Dani in quello di Esmeralda, hanno condiviso il loro profondo legame emotivo con i personaggi e con l'intera produzione. Giò Di Tonno ha raccontato come “Quasi 25 anni fa Notre Dame mi ha aperto un mondo e mi ha accompagnato in un percorso di crescita continua, umana oltre che professionale”, evidenziando l'impatto trasformativo dello spettacolo. Elhaida Dani ha espresso il suo onore nell'interpretare “il ruolo di Esmeralda in questa grandissima produzione quale è Notre Dame de Paris”, sottolineando l'importanza del ruolo nella sua carriera.

Al centro della drammatica storia d'amore tra Esmeralda e Quasimodo, ambientata all'ombra della maestosa Cattedrale di Notre-Dame di Parigi, l’opera affronta temi universali e intramontabili. L'emarginazione, il pregiudizio, la diversità, la ricerca di giustizia e il bisogno intrinseco di amore sono elementi che continuano a risuonare potentemente nel presente, conferendo all'opera una straordinaria attualità e una forza narrativa che la rende senza tempo. La rappresentazione invita a riflettere sulla diversità come risorsa, non come minaccia.

L'unicità artistica e i progetti di Riccardo Cocciante

Ciò che rende Notre Dame de Paris un’opera unica nel suo genere è la sua peculiare combinazione artistica.

Lo spettacolo fonde in maniera innovativa la danza, che spazia dal balletto classico alla breakdance, con una scrittura musicale eccezionale che ha dato vita a numerose canzoni diventate vere e proprie hit. La messa in scena monumentale, unita alla fusione tra la tradizione europea del dramma in musica e le tecniche moderne dei concerti e delle grandi produzioni live, contribuisce a creare un'esperienza visiva e sonora di grande impatto, un vero e proprio punto di riferimento per il teatro musicale internazionale.

Il genio creativo di Riccardo Cocciante, autore delle indimenticabili musiche di Notre Dame de Paris, è stato protagonista anche di altri recenti progetti. Lo scorso 13 marzo, l'artista ha pubblicato un nuovo album di inediti intitolato “Ho vent’anni con te”.

Inoltre, alcuni momenti significativi legati alla storia e alla genesi di Notre Dame de Paris sono stati raccontati e raccolti all'interno de “Il mio nome è Riccardo Cocciante”, il primo docufilm dedicato alla sua figura artistica. Per chi desidera assistere alle date palermitane, i biglietti sono ancora disponibili online sui circuiti Ticketone e presso i punti vendita abituali.