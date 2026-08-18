I Nu Genea hanno entusiasmato il pubblico svedese al festival Way Out West di Göteborg, esibendosi sul palco principale. La band ha consolidato la propria popolarità internazionale, nonostante imprevisti tecnici e difficoltà di viaggio. Massimo di Lena ha espresso grande entusiasmo per l'accoglienza svedese, definendola “una delle più reattive”: “L'energia del pubblico e del festival ci ha trasmesso tante vibe positive”, ha aggiunto, evidenziando come l'entusiasmo abbia superato gli ostacoli.

L'atmosfera rilassata e coinvolgente della loro musica ha spinto migliaia di persone a ballare, anche senza conoscere i brani.

Tina Mehrafzoon, giornalista di Sveriges Radio, ha elogiato la loro capacità di far ballare tutti grazie a una musica “molto approcciabile, invitante e ritmica”.

L'apprezzamento di un pubblico eterogeneo

L'evento ha richiamato un pubblico variegato, da nuovi scopritori a fan di lunga data che hanno definito il concerto “monumentale”. Molti hanno espresso la loro felicità per la musica vivace dei Nu Genea. Anche italiani residenti in Svezia hanno celebrato il successo internazionale del gruppo.

Way Out West: un festival da record e sostenibile

La diciannovesima edizione del Way Out West ha registrato un record con oltre 81.000 partecipanti e il sold out di tutti i biglietti. Il festival, nel parco Slottskogen di Göteborg, è un punto di riferimento in Nord Europa per la qualità musicale e l'impegno nella sostenibilità ambientale, offrendo solo cibo vegetariano dal 2012.

Il programma include anche il “Stay out west” nei club cittadini.

La partecipazione a un evento di tale risonanza internazionale rafforza la posizione dei Nu Genea sulla scena europea, dimostrando la capacità della loro musica di unire e coinvolgere pubblici diversi.