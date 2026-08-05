La Rai ha ufficializzato la nuova struttura di Sanremo Giovani 2026, che culminerà con una finale a sei concorrenti il 18 dicembre. L'evento si terrà in diretta e in prima serata su Rai 1, dal Casinò di Sanremo. Il vincitore di questa edizione avrà l'accesso diretto alla categoria dei Campioni del Festival di Sanremo 2027, entrando così tra i protagonisti della principale manifestazione musicale italiana. La direzione artistica e la selezione dei giovani talenti sono affidate a Stefano De Martino.

Il percorso di selezione verso la finale

Il nuovo regolamento, disponibile dal 7 agosto, prevede una fase iniziale di ascolto di tutti i brani da parte della Commissione Musicale.

Sessanta artisti saranno scelti per le audizioni dal vivo. Successivamente, quindici artisti di Sanremo Giovani si uniranno a quindici provenienti da Area Sanremo, formando un totale di trenta giovani talenti. Il percorso proseguirà con nuove selezioni dal vivo, a Sanremo in due weekend, che porteranno alla scelta dei sei finalisti: tre da Sanremo Giovani e tre da Area Sanremo.

Visibilità in prime time e accesso diretto ai Campioni

Prima della finale, i sei artisti avranno l'opportunità di esibirsi in altrettante puntate di un importante appuntamento televisivo in prime time su Rai 1, garantendo loro una vetrina di grande visibilità. La finalissima del 18 dicembre vedrà i sei finalisti sfidarsi davanti alla Commissione Musicale, che proclamerà un unico vincitore.

Questo artista accederà direttamente alla categoria dei Campioni del Festival di Sanremo 2027, senza la sezione Nuove Proposte, come da regolamento. Sanremo Giovani rafforza così il suo ruolo di laboratorio privilegiato e ponte per i talenti emergenti verso il Festival.