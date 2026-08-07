Un recente studio multidisciplinare sui resti umani rinvenuti a Oplontis ha svelato dettagli inediti sulla dieta e le condizioni di vita della popolazione vesuviana al momento dell’eruzione del 79 d.C. La ricerca, frutto della collaborazione tra il Laboratorio di Ricerche Applicate del Parco Archeologico di Pompei e il DiSTABiF dell’Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’, è stata pubblicata sulla rivista internazionale Journal of Archaeological Science: Reports. Lo studio si è concentrato in particolare sulle vittime della “Villa B” di Oplontis.

Le analisi bioarcheologiche hanno permesso di accertare che il numero delle persone che persero la vita in un ambiente antistante il porto dell’antica Oplontis, mentre tentavano di sfuggire all’eruzione, era superiore a quanto stimato in precedenza. Attraverso le indagini isotopiche sui resti scheletrici, gli studiosi hanno delineato una dieta prevalentemente basata su risorse terrestri: cereali (grano e orzo), legumi e altri prodotti agricoli locali. Questa alimentazione era integrata da una moderata componente di proteine animali, probabilmente derivate da carne e latticini. Sorprendentemente, il consumo di pesce risultava marginale, nonostante la vicinanza al mare.

Approccio scientifico e nuove scoperte

L'approccio innovativo di questa ricerca ha integrato diverse metodologie. Oltre alle indagini isotopiche e osteologiche, sono state condotte analisi demografiche e genetiche sui resti, fornendo così un quadro più completo del profilo sociale delle vittime. È emerso che le differenze alimentari tra uomini e donne non erano particolarmente marcate. Inoltre, è stato osservato che alcuni animali allevati dagli abitanti venivano probabilmente nutriti in modo differenziato a seconda della specie.

Il progetto Faces of Oplontis ha impiegato tecniche avanzate, come la fotogrammetria 3D, per la digitalizzazione dei resti. Questo ha reso possibile uno studio dettagliato degli ultimi istanti di vita degli abitanti, contribuendo alla conservazione digitale del patrimonio culturale a rischio.

Questa è la prima analisi sistematica della collezione scheletrica di Oplontis, un sito che non ha ricevuto lo stesso grado di scavo di Pompei ed Ercolano.

Oplontis: un caso di studio cruciale

L’importanza di Oplontis come caso di studio è significativa, specialmente nel confronto con altri siti vesuviani. A differenza della sontuosa Villa A, tradizionalmente associata a Poppea e inabitata al momento dell’eruzione, Oplontis B era un vivace centro commerciale dedicato all’import-export di vino e pienamente operativo. Qui sono stati recuperati oltre cinquanta scheletri umani concentrati in un unico ambiente, offrendo una straordinaria opportunità per comprendere non solo la dieta ma anche l’organizzazione delle comunità dell’epoca.

Lo studio, unendo dati archeologici e biochimici, posiziona Oplontis tra i principali siti di interesse per la bioarcheologia mediterranea. Le future ricerche si estenderanno ad altri siti della cosiddetta Grande Pompei, con l’obiettivo di costruire un quadro ancora più dettagliato sulle modalità di vita e le abitudini alimentari della popolazione vesuviana prima del disastro che ne ha segnato la fine.