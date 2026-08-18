Il Palazzo dei Diamanti di Ferrara accoglie l’eccezionale mostra “Da Monet a Van Gogh a Kandinsky – Nuovi sguardi sulla natura e la modernità”. Dal 19 settembre 2026 al 10 gennaio 2027, l'esposizione presenta 120 capolavori, tra dipinti, disegni e incisioni, provenienti dal Museum Boijmans Van Beuningen e da altre importanti collezioni. L'obiettivo è raccontare l’evoluzione della pittura europea tra Otto e Novecento, periodo di profonde trasformazioni.

Organizzata dalla Fondazione Ferrara Arte, in collaborazione con il Museum Boijmans Van Beuningen di Rotterdam e le Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara, la rassegna ricostruisce come, in meno di ottant’anni, la pittura sia passata dall’osservazione diretta della natura alla dissoluzione del reale.

Al centro del racconto vi sono il paesaggio – naturale e urbano – e la vita moderna, punti di osservazione di un’epoca che ha ridefinito il rapporto tra artista e mondo visibile, aprendo a nuove modalità di percezione e rappresentazione.

I Protagonisti dell'Arte Moderna

L’itinerario espositivo riunisce opere di grandi protagonisti della pittura moderna europea, tra cui Gustave Courbet, Claude Monet, Berthe Morisot, Camille Pissarro, Auguste Renoir, Alfred Sisley, Edgar Degas, Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Jacoba van Heemskerck, Paul Signac, Odilon Redon, Pablo Picasso, Pierre Bonnard, Édouard Vuillard, Vasilij Kandinsky e Piet Mondrian. I lavori provengono in gran parte dalle collezioni del museo olandese, affiancati da selezioni da importanti raccolte pubbliche e private italiane.

Accanto a questi maestri internazionali, l'esposizione valorizza il contributo di artisti italiani quali Giovanni Fattori, Telemaco Signorini, Giovanni Pellizza da Volpedo, Giovanni Segantini, Gaetano Previati, Giovanni Boldini, Umberto Boccioni, Carlo Carrà e Mario Sironi, offrendo una panoramica sui fermenti artistici dell'epoca.

Un Viaggio Attraverso le Correnti Artistiche

Articolato in nove capitoli, il percorso ripercorre le tappe salienti dell’evoluzione pittorica tra XIX e XX secolo. Si inizia con la Scuola di Barbizon e la sua osservazione diretta del paesaggio, che influenzò i macchiaioli italiani nel loro linguaggio di luce e colore. L’Impressionismo affermò una pittura moderna, mentre la Scuola dell’Aia in Olanda propose una visione più sobria.

Dagli anni Ottanta dell’Ottocento, i Postimpressionisti misero in discussione l’arte fedele alla natura, ricercando autonomia di colore e forma, reinterpretando lo spazio e caricando l’immagine di significati simbolici ed emotivi. In Italia, il Divisionismo rielaborò queste ricerche esaltando luce e vibrazione. Parallelamente, la vita urbana divenne centrale, con il Futurismo che esaltò movimento ed energia della città, seguito da un ritorno all’ordine e alla classicità.

Infine, l'esposizione segue la strada dell’astrazione in Europa, dove molti artisti semplificarono e dissolsero il dato reale per costruire un linguaggio sempre più autonomo, svincolato dalla rappresentazione del mondo visibile.

Dettagli Organizzativi e Successo Precedente

La mostra è curata da Sandra Kisters e Vasilij Gusella. Questa rassegna si inserisce nel solco del grande successo del Palazzo dei Diamanti, che ha recentemente ospitato un’esposizione su Andy Warhol, richiamando oltre 76.000 visitatori in quattro mesi e confermando l'attrattiva del polo espositivo.