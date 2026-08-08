La Fondazione Genti d'Abruzzo conferma il suo sostegno alla musica internazionale con un nuovo appuntamento del festival Accordi Musicali 2026, diretto dal maestro Giuliano Mazzoccante. L'evento si terrà domenica 9 agosto a Pescara, prevedendo un incontro con gli artisti (ore 19, Caffè Letterario 'Pietro Barberini') e un concerto (ore 21, Auditorium Petruzzi).

Protagonisti della serata saranno il violinista sudcoreano Nurie Chung e il pianista russo Stepan Simonyan. Chung, ventunenne, è annoverato tra i più promettenti violinisti della sua generazione.

Ha ottenuto il secondo posto al 'Premio Paganini' di Genova e si è già esibito in sale da concerto europee e asiatiche. È attualmente allievo del violinista Boris Kuschnir all'Università di Musica e Arti Performative di Vienna.

Simonyan si è formato tra Mosca e Amburgo sotto la guida di Pavel Nersessian ed Evgeni Koroliov. Svolge un'intensa attività concertistica in Europa ed è docente presso la Hochschule für Musik und Theater di Amburgo, distinguendosi sia come solista sia come raffinato musicista da camera.

Accordi Musicali 2026: la musica in Abruzzo

L'appuntamento di Pescara si inserisce nel programma del festival Accordi Musicali 2026. Questa rassegna coinvolge artisti di rilievo internazionale e promuove la musica da camera in diverse suggestive località dell'Abruzzo.

Il festival offre al pubblico performance di livello mondiale, valorizzando al contempo la cultura e il paesaggio abruzzesi.

C.I.G.N.O. Festival: nuovi orizzonti musicali in Abruzzo

Parallelamente, dal 9 al 12 agosto 2026, l'Abruzzo ospiterà la prima edizione del C.I.G.N.O. Festival (Concerti Italiani Grandi Nuovi Orizzonti). Questo nuovo festival internazionale di musica da camera propone concerti in alcune delle più belle cittadine e luoghi storici abruzzesi. L'iniziativa celebra l'eccellenza artistica e il carattere unico della regione, con un'esperienza musicale immersiva e di alto livello.