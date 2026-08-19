I leggendari fratelli Liam e Noel Gallagher, figure iconiche della musica britannica con gli Oasis, si preparano a sfilare sul red carpet della 83esima Mostra del Cinema di Venezia. L'occasione è la presentazione di ‘Don’t Look Back In Anger’, il documentario che promette di offrire uno sguardo inedito e approfondito sulla loro storia artistica e personale. Il film, in arrivo nelle sale italiane grazie a Disney, esplora la complessa relazione tra i due fratelli, spesso segnata da tensioni e separazioni, ma anche da un legame indissolubile.

A differenza di molte altre star della musica come David Bowie, Lady Gaga o Harry Styles, i Gallagher hanno sempre mantenuto una chiara distinzione tra la loro carriera musicale e il mondo della recitazione.

Sebbene Noel abbia avuto una brevissima incursione con un cameo in una serie britannica, il cinema ha comunque trovato un modo inaspettato per intrecciarsi con la loro vicenda, influenzando la loro narrazione.

Il documentario: la storia di una riconciliazione

Il cuore di ‘Don’t Look Back In Anger’ va ben oltre la semplice riproposizione dei concerti degli Oasis. Il documentario si concentra sul percorso di riavvicinamento che ha portato Liam e Noel Gallagher a superare le divergenze successive alla separazione della band nel 2009. Le telecamere hanno seguito da vicino ogni fase di questa riconciliazione: dai primi incontri privati alle sessioni di prova, fino al trionfale ritorno sul palco davanti a migliaia di fan entusiasti.

Il film cattura l'impatto emotivo che questa reunion ha avuto sul pubblico, testimoniando il forte legame che ancora unisce gli Oasis ai loro sostenitori.

Diretto da Dylan Southern e Will Lovelace, con la produzione di Steven Knight, il documentario sarà presentato nella prestigiosa sezione Fuori Concorso – No fiction del festival. L'opera si propone di riaffermare l'importanza storica degli Oasis nel panorama della musica britannica e di celebrare il valore della loro ritrovata armonia.

Noel Gallagher e l'influenza su Hollywood

Nonostante la sua riluttanza a recitare, Noel Gallagher ha giocato un ruolo cruciale e indiretto nel mondo del cinema. Quando l'attore e regista Bradley Cooper stava costruendo il personaggio di Jackson Maine per il suo acclamato film ‘A Star is Born’, si è rivolto proprio a Noel.

Cooper cercava consigli autentici per interpretare una rockstar credibile, un artista tormentato alle prese con le dipendenze, e le intuizioni di Gallagher si sono rivelate fondamentali.

Noel ha condiviso dettagli della sua esperienza di vita e di carriera, offrendo a Cooper una bussola preziosa per calarsi nel ruolo. Lo stesso Gallagher ha poi riconosciuto alcune sue caratteristiche e movenze nel personaggio di Jackson Maine, in particolare una sua mossa distintiva sul palco. Questo scambio ha contribuito in modo significativo al successo di Cooper, che per la sua straordinaria interpretazione ha ottenuto una candidatura agli Oscar come Miglior attore protagonista, dimostrando come l'autenticità di una vera rockstar possa ispirare grandi performance cinematografiche.

Liam e Noel Gallagher: un'eredità musicale

Liam e Noel Gallagher sono riconosciuti come i fondatori degli Oasis, una delle band più influenti e di successo della scena musicale britannica degli anni Novanta. Dopo aver raggiunto la fama mondiale e aver segnato un'epoca con brani indimenticabili, la band si è sciolta nel 2009. I due fratelli hanno poi intrapreso carriere soliste, ma il loro legame con il pubblico e la loro eredità musicale sono rimasti intatti. La loro storia, fatta di conflitti accesi e inaspettate riconciliazioni, continua a suscitare grande interesse e a ispirare nuove generazioni di ascoltatori, confermando il loro status di icone del rock.