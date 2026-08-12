La Liguria si prepara a vivere un evento astronomico di grande fascino: l'eclissi solare parziale del 12 agosto 2026. La regione si posiziona tra le aree più privilegiate d'Italia per osservare questo spettacolo celeste, con il disco solare che sarà oscurato dalla Luna per circa il novantacinque per cento. Un'occasione unica, ma che richiede la massima attenzione per la sicurezza visiva.

L'appuntamento con l'eclissi è fissato per la serata di oggi, mercoledì 12 agosto. L'evento prenderà il via alle 19:30, quando il Sole si troverà già basso sull'orizzonte occidentale.

Il momento di massima copertura, il picco dell'eclissi, sarà raggiunto alle 20:22. Per godere appieno della visione, sarà fondamentale scegliere un punto di osservazione aperto e rivolto verso Occidente, come suggerito dagli esperti dell'Osservatorio astronomico del Righi a Genova.

L'entusiasmo per l'evento è palpabile, tanto che gli occhialini certificati, indispensabili per un'osservazione sicura, sono andati letteralmente a ruba in tutta la Liguria. Questa corsa all'acquisto sottolinea l'importanza di proteggere la vista durante l'eclissi.

A tal proposito, l'assessore alla Sanità della Regione Liguria e medico oculista, Massimo Nicolò, ha lanciato un monito chiaro e perentorio. "La salute degli occhi viene prima dello spettacolo", ha evidenziato Nicolò, sottolineando che "non bisogna guardare direttamente l'eclissi solare se non con dispositivi certificati".

Un avvertimento cruciale: i comuni occhiali da sole, infatti, non offrono una protezione sufficiente e possono esporre a danni gravi e irreversibili alla retina, compromettendo la vista in modo permanente.

L'eclissi in Italia: visibilità e orari

L'eclissi solare del 12 agosto sarà visibile in Italia esclusivamente in forma parziale. Le regioni del settentrione e quelle occidentali del Paese, tra cui spicca la Liguria, saranno particolarmente favorite, con un oscuramento del disco solare che potrà raggiungere o superare il novanta per cento. L'inizio dell'evento è previsto intorno alle 19:30, con il Sole già prossimo al tramonto, mentre il culmine dell'oscuramento si verificherà circa alle 20:20.

Risorse per l'osservazione e dirette streaming

Per facilitare l'osservazione e fornire tutte le informazioni necessarie, sono state realizzate specifiche mappe di visibilità. Queste mappe indicano, per ogni località, gli orari precisi del primo contatto e del picco dell'eclissi, tenendo conto delle peculiarità dell'orizzonte locale e della morfologia del territorio. Inoltre, per chi non potesse osservare direttamente l'evento o desiderasse un'esperienza più approfondita, è stata organizzata una diretta streaming. La trasmissione inizierà alle 19:30 e offrirà le osservazioni dell'eclissi parziale dall'Italia, affiancate dalle immagini della totalità visibile dalla Spagna, in una collaborazione che unisce diverse realtà astronomiche italiane.