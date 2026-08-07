Il Premio Solinas torna a La Maddalena per la sua 41ª edizione, confermandosi appuntamento di spicco per la scrittura audiovisiva italiana. L'evento si svolgerà sull'isola sarda dal 23 al 27 settembre 2026, dedicate a creatività, industria e pubblico.

L'isola ospiterà un programma ricco di proiezioni, masterclass, convegni, sessioni di pitching one-to-one e attività di networking. Coinvolgerà oltre 150 professionisti: autori, produttori, registi, broadcaster, critici e operatori culturali. Al Cinema Longobardo, tra le prime proiezioni, spiccano titoli del cinema italiano contemporaneo: Quasi grazia di Peter Marcias, Le Assaggiatrici di Silvio Soldini, Il Falsario di Stefano Lodovichi e Fuori di Mario Martone.

Queste proiezioni saranno accompagnate da incontri e masterclass con i registi e gli sceneggiatori Peter Marcias, Marcello Fois, Doriana Leondeff, Ilaria Macchia, Stefano Lodovichi, Lorenzo Bagnatori e Ippolita di Majo. Aperte anche agli studenti dell'Istituto Garibaldi. Il programma della 41ª edizione del Premio Solinas sarà presto arricchito da dettagli su ospiti, appuntamenti e la premiazione dei concorsi che da oltre quarant'anni scoprono e promuovono i nuovi talenti della scrittura audiovisiva italiana.

I finalisti del Premio Internazionale Franco Solinas 2026

La prima fase del Premio Internazionale Franco Solinas 2026 si è conclusa con la selezione di undici progetti finalisti. Selezionati tra 597 soggetti anonimi, valutati da trentotto membri di giuria.

La cerimonia di premiazione si terrà a La Maddalena dal 23 al 27 settembre, in concomitanza con la 41ª edizione del Premio Solinas.

Premi e percorso di sviluppo

I venti autrici e autori finalisti concorrono per il Premio Franco Solinas Miglior Soggetto (2.000 euro). Quattro progetti aggiuntivi segnalati dalla giuria, ma non accedono alle fasi successive. Gli autori finalisti avranno tre mesi per sviluppare la sceneggiatura e parteciperanno a un laboratorio di alta formazione sull'isola. Una seconda giuria assegnerà il Premio Franco Solinas Miglior Sceneggiatura (8.000 euro) e la Borsa di Studio Claudia Sbarigia (1.000 euro), dedicata al talento nel raccontare i personaggi e l'universo femminile.