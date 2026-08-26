Un successo straordinario ha coronato la seconda edizione della rassegna estiva "Tutto il bello del cinema", organizzata da Cineteca Milano presso il Castello Sforzesco di Milano. Dal 1 al 25 agosto 2026, l'evento ha richiamato oltre 18.000 spettatori, superando ogni aspettativa e registrando il tutto esaurito per numerosi titoli in programma. La manifestazione, che ha offerto proiezioni gratuite e una platea ampliata da 800 a 1.000 posti per far fronte alla forte richiesta, si conferma un appuntamento culturale di grande rilievo per la città.

L'offerta cinematografica e il successo di pubblico

L'ampia e variegata offerta cinematografica ha proposto venticinque film, spaziando tra cult intramontabili, grandi storie, commedie italiane, film per famiglie e coinvolgenti cineconcerti. Tra i titoli che hanno registrato il sold out, dimostrando l'entusiasmo del pubblico, spiccano capolavori come Frankenstein Junior, Mission, Il mio vicino Totoro, Blade Runner, Casablanca, La storia infinita, L'esorcista e Il tempo delle mele. Tutte le proiezioni, il cui accesso era garantito tramite prenotazione obbligatoria con apertura dal 20 luglio, sono state un omaggio di Cineteca Milano ai cittadini rimasti in città durante il mese di agosto e ai numerosi turisti stranieri.

Sostegni istituzionali e iniziative speciali

L'iniziativa è stata resa possibile grazie al prezioso sostegno di Fondazione AEM, Fondazione BPM e Fondazione Cariplo, e alla collaborazione attiva con il Comune di Milano – Direzione cultura e area spettacolo, Regione Lombardia e MIC. Un momento di particolare rilievo di questa edizione è stata l'anteprima nazionale della riedizione de Lo svitato di Carlo Lizzani con Dario Fo, un significativo omaggio alla città di Milano in occasione del centenario della nascita del premio Nobel. Per incentivare ulteriormente la partecipazione e premiare la fedeltà, ogni film in programma era associato a un punteggio: gli spettatori che hanno accumulato il maggior numero di punti durante la rassegna riceveranno coupon per il cinema Cineteca Milano Arlecchino.

Dichiarazioni del direttore e prospettive future

Il direttore di Cineteca Milano, Matteo Pavesi, ha espresso grande soddisfazione per il successo e la crescita esponenziale dell'evento. "L'anno scorso la platea era di 500 spettatori; ci sembravano già molti ma quest'anno siamo saliti fino a 1.000 sedie a dimostrazione della crescita dell'evento", ha dichiarato Pavesi, sottolineando il forte riscontro del pubblico. In virtù di questo successo, è stato già annunciato il ritorno della rassegna nel 2027 al Castello Sforzesco, con la promessa di un'edizione "ancora più ricca e coinvolgente e con novità che renderanno 'Tutto il bello del cinema' un appuntamento ancora più imperdibile". Le proiezioni si sono svolte puntualmente alle ore 21.00 nel suggestivo Cortile delle Armi del Castello Sforzesco, offrendo un'esperienza unica sotto le stelle.