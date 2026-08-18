A Luco dei Marsi, il centro storico si prepara a un viaggio nel tempo con il progetto 'Oltre il tempo', un'iniziativa promossa dall’associazione LABottega Aps. Domani, 19 agosto, l'obiettivo è riportare vitalità in Piazza Angizia e nelle vie circostanti, attraverso la riapertura simbolica delle vecchie botteghe. Dietro le serrande, i visitatori potranno scoprire oggetti originali lasciati lì al momento della chiusura – come orologi, bottiglie e occhiali – un'immersione nella memoria collettiva del paese.

La giornata inaugurale, mercoledì 19 agosto, prevede diversi appuntamenti.

Alle ore 10, Piazza Angizia ospiterà il laboratorio Fymo, curato da Federica Venditti. Nel pomeriggio, alle ore 19, sarà la volta di 'Storie Indossate', una sfilata dedicata agli abiti e ai mestieri di un tempo, ideata da Martina Venditti in collaborazione con il Comitato Feste Classe 1975. L'evento si inserisce nella Sfilata dei Canestri e nell’apertura del Dolce Mercatino. Le vetrine storiche allestite nei locali attorno alla piazza rimarranno visitabili fino al 23 agosto, per riscoprire la storia locale attraverso le sue testimonianze materiali.

Memoria, artigianato e innovazione

Il progetto 'Oltre il tempo' integra rievocazione storica e innovazione. Un video, ideato e scritto dall’associazione e realizzato da Angelo Iacobucci, mescola immagini d’epoca, recitazione di abitanti e l’uso dell’intelligenza artificiale.

LABottega Aps, costituitasi ufficialmente dopo le prime iniziative natalizie del 2025, prevede nuove attività dedicate alle botteghe storiche di Piazza Angizia e via Roma. La presidente Marta Crocenzi ha espresso la visione dell'associazione: “Dietro ogni serranda chiusa c’è un mondo da custodire. Il centro storico è storia ed è lì che ci aspetta, noi che abbiamo scelto di restare”.

Il progetto si inserisce nel ricco programma delle “Vacanze luchesi”, rassegna estiva promossa dall’Amministrazione comunale con il Comitato Feste Classe 1975, associazioni locali ed esercenti. Il calendario, dal 6 al 19 agosto, ha offerto numerosi appuntamenti: da eventi tradizionali come “Luco in festa sotto le stelle di via Dante” e “Luco in Fiore”, a momenti di svago come la “Summer Disco” e la “Biciclettata in famiglia”.

Non sono mancate iniziative culturali, tra cui visite guidate all’area archeologica di Anxa-Angitia, il “Caffè Letterario” e la serata “Amore sotto le Stelle”. La Casa dell’Amicizia ha ospitato la mostra “Anctia, Madre”, omaggio alle radici e all'identità locale dell'artista Carmine De Amicis. Il sindaco Giorgio Giovannone ha sottolineato come il cartellone rappresenti “il cuore pulsante della nostra comunità”, promuovendo incontro, socialità e il patrimonio culturale del territorio.