Il Sun Donato Festival di Bologna si prepara ad accogliere un evento di risonanza internazionale: venerdì 28 agosto 2026, alle ore 21, i Giardini Parker Lennon saranno il palcoscenico per l'esibizione di Omar Souleyman. L'artista, originario del Nord-Est della Siria, sarà il protagonista di una serata speciale all'interno di questo festival di quartiere, promosso da Orchestra Senzaspine e Mercato Sonato. L'ingresso all'evento, concepito per offrire alla cittadinanza proposte musicali di qualità, è interamente gratuito. La partecipazione di Souleyman sottolinea la vocazione del festival a esplorare diverse culture e sonorità, presentando un cartellone che include artisti sia italiani che internazionali.

La carriera musicale di Omar Souleyman ha preso il via nel 1994, affiancato da un gruppo selezionato di musicisti, alcuni dei quali di etnia curda. Nel corso di oltre trent'anni di attività, l'artista ha all'attivo più di 500 album, tra produzioni in studio e registrazioni dal vivo. La sua cifra stilistica si distingue per una singolare fusione regionale, che affonda le radici nel syrian dabke – una musica da ballo e cerimoniale tipica del nord-est della Siria – e si arricchisce di suggestioni dal choubi iracheno, oltre a elementi della tradizione turca e curda. Le sue creazioni, eseguite con chitarra, batteria elettronica e sintetizzatori vintage, sono permeate da ritmi elettronici e basi dance di chiara impronta pop, un mix che ha contribuito a etichettare il suo genere come 'jihadi-techno'.

Un percorso musicale tra Siria, Turchia e Kurdistan

Un momento cruciale nella carriera di Souleyman si è verificato verso la fine degli anni '90, quando una sua audiocassetta catturò l'attenzione di un collaboratore dell'etichetta americana Sublime Frequencies, allora operante a Damasco. Questo episodio segnò l'inizio di un crescente interesse internazionale, culminato nel 2006 con la pubblicazione del suo primo album ufficiale, che lo proiettò sulla scena musicale globale. Da quel debutto, Souleyman ha calcato i palchi di numerosi festival in ogni angolo del mondo, collaborando con artisti del calibro di Björk e esibendosi persino nel 2013 in occasione della premiazione dei premi Nobel per la pace.

La guerra civile siriana del 2011 costrinse Souleyman a lasciare il suo Paese, trovando rifugio nella città turca di Akçakale. Qui, l'artista ha dimostrato un profondo impegno sociale, aprendo un panificio per offrire pane gratuito ai rifugiati siriani. Nel novembre 2021, è stato oggetto di un breve arresto da parte delle autorità turche, con l'accusa di presunti legami con milizie curde; tuttavia, è stato rilasciato senza alcuna accusa dopo sole ventiquattro ore. Questi eventi lo hanno portato a trasferirsi a Erbil, nel Kurdistan iracheno, città a cui ha dedicato l'omonimo album, pubblicato dall'etichetta Mad Decent, legata al celebre produttore Diplo.

Sun Donato Festival: un evento musicale tra territorio e inclusione

Il Sun Donato Festival anima i Giardini Parker Lennon, un'importante area verde situata nel quartiere San Donato di Bologna. La rassegna è frutto della sinergia tra l'Orchestra Senzaspine, un ensemble bolognese noto per la sua promozione della musica sinfonica in chiave innovativa e inclusiva, e il Mercato Sonato, un centro culturale attivo nella valorizzazione del territorio attraverso eventi, laboratori e concerti accessibili. L'edizione 2026 del festival, che presenta in cartellone anche altri nomi di rilievo internazionale e realtà artistiche locali, si propone di favorire la contaminazione tra generi e di promuovere il dialogo culturale, offrendo un calendario variegato con ingresso gratuito.

La performance di Souleyman si annuncia come uno degli appuntamenti di punta nell'agenda musicale bolognese della settimana, affiancandosi ad altre iniziative di rilievo come la Notte Bianca in Montagnola, il Buskers Festival di Ferrara e le esibizioni di formazioni quali la Jaipur Maharaja Brass Band e gli Avvoltoi. Il Sun Donato Festival si consolida, dunque, come un'importante realtà nel panorama culturale cittadino, capace di generare occasioni di incontro multiculturale e di incentivare l'accessibilità alla musica dal vivo per un pubblico ampio.