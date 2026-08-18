Presso la Clark County District Court di Las Vegas è iniziato il processo per l'omicidio di Tupac Shakur, un caso che ha tenuto con il fiato sospeso il mondo della musica per quasi trent'anni. Sul banco degli imputati siede Duane “Keffe D” Davis, sessantatreenne ed ex leader dei South Side Compton Crips. Davis è accusato di aver organizzato la sparatoria che, nel 1996, portò alla morte del celebre rapper. Davis si è dichiarato non colpevole delle accuse mosse contro di lui.

Le testimonianze chiave al centro del dibattimento

Durante le fasi iniziali del processo, alcune testimonianze si sono rivelate cruciali per la ricostruzione degli eventi.

Tra queste, spicca quella di Ingrid Stokes, presente a Las Vegas la notte della sparatoria. Stokes ha fornito un racconto drammatico, descrivendo il momento in cui, mentre si trovava in auto con altre donne, sono stati uditi improvvisamente degli spari. Ha definito la scena come un vero e proprio "caos totale".

È stato ascoltato anche Garry Dale, ex agente della polizia di Las Vegas. Dale ha raccontato di aver accompagnato Tupac Shakur ferito in ambulanza. Secondo la sua deposizione, l'artista non collaborò con gli investigatori. Tupac avrebbe dichiarato che "la questione sarebbe stata risolta internamente".

La strategia dell'accusa e le contestazioni della difesa

L'accusa ha presentato una ricostruzione del movente e delle modalità dell'agguato.

Secondo la procura, la sparatoria sarebbe stata la conseguenza di una rissa avvenuta poche ore prima, in un hotel di Las Vegas, tra Tupac Shakur e Orlando Anderson, nipote di Duane Davis. Davis avrebbe orchestrato l'agguato come un atto di vendetta per l'aggressione subita dal nipote, fornendo la pistola ad Anderson, che avrebbe materialmente esploso i colpi.

A supporto della propria tesi, l'accusa ha richiamato in aula dichiarazioni passate dello stesso Davis. Tra queste, sono state citate quelle contenute nel suo memoir del 2019 e in un'intervista del 2008. In entrambe le occasioni, Davis avrebbe ammesso di essere stato a bordo della Cadillac bianca, l'auto dalla quale partirono i colpi. La difesa, dal canto suo, ha contestato la solidità delle prove presentate.

Ha sollevato dubbi sulla ricostruzione, evidenziando la scomparsa di alcuni rapporti investigativi e possibili interessi mediatici.

Un'eredità irrisolta per decenni

L'omicidio di Tupac Shakur è rimasto irrisolto per quasi tre decenni. Le ragioni sono state attribuite all'omertà tra gang e alle rivalità tra East Coast e West Coast. Tupac Shakur, all'epoca venticinquenne, fu colpito mentre si trovava in auto con Suge Knight e morì sei giorni dopo, il 13 settembre 1996. Il processo prosegue con l'audizione di testimoni, investigatori ed esperti, per stabilire se Duane Davis sia stato il mandante dell'agguato mortale.