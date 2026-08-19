Un evento storico segna la settima edizione del Mascagni Festival a Livorno: per la prima volta, la celebre opera “Cavalleria rusticana” di Pietro Mascagni è rappresentata con traduzione simultanea in LIS (Lingua dei Segni Italiana). Il debutto di questo innovativo allestimento è fissato per questa sera alle 21:30 in Piazza Goldoni, con una replica domani, 20 agosto.

Questo nuovo allestimento, con la regia di Emanuele Gamba, vede l’orchestra diretta dal maestro Enrico Fagone. Entrambe le rappresentazioni hanno già registrato il tutto esaurito, a testimonianza del grande interesse.

La traduzione simultanea in LIS è frutto di una collaborazione con il Comitato Strabilianti di Livorno e l’Ente Nazionale Sordi – sezione provinciale di Livorno. I segni non si limitano ad accompagnare il testo cantato, ma interpretano anche la linea melodica, la durata dei suoni e l’andamento ritmico dell’intera partitura, offrendo un’esperienza musicale completa e inclusiva.

Un Coro Inclusivo e il Prestigioso Premio Mascagni

Parte integrante del progetto è il Coro delle Mani Bianche, diretto da Angelica Ditaranto, dove gesto, movimento e Lingua dei Segni si fondono nell’esperienza musicale. Un momento di rilievo della serata sarà la consegna del Premio Mascagni 2026 a Fiorenza Cossotto, riconosciuta come una delle più importanti mezzosoprano del secondo Novecento e figura di riferimento nel repertorio operistico italiano.

Il Mascagni Festival 2026: Un Cartellone Ricco tra Lirica e Spettacoli

Il Mascagni Festival 2026 animerà Livorno fino al 23 agosto, presentando un programma variegato che, oltre alla produzione lirica, propone spettacoli e progetti originali dedicati all’opera e all’eredità artistica di Pietro Mascagni. Tra i nomi di spicco di questa edizione figurano Veronica Pivetti, Maurizio Nichetti e Karima. La kermesse, promossa dalla Fondazione Teatro Goldoni e guidata dalla direzione artistica di Marco Voleri, coinvolge il centro cittadino e la costa, grazie a iniziative come il progetto itinerante #TerreMascagnane, ideato per diffondere la musica del compositore livornese al di fuori dei tradizionali spazi teatrali.

Questa importante manifestazione gode del sostegno delle istituzioni locali e regionali, che ne evidenziano il ruolo cruciale per la valorizzazione culturale di Livorno e della Toscana. I biglietti per gli eventi sono in vendita dal 15 giugno, acquistabili online o al botteghino del teatro.