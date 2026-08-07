Il Teatro Lirico di Cagliari ha presentato il ricco programma delle sue tre stagioni per il 2027, un itinerario artistico che abbraccia opera, danza e concertistica. L'offerta include sette titoli e due nuove produzioni, coprendo un vasto arco temporale dalla musica del Settecento fino alla metà del Novecento, promettendo un'esperienza culturale di alto livello per il pubblico sardo e internazionale.

La stagione lirica prenderà il via il 22 gennaio 2027 con l'attesa rappresentazione di “Don Carlos” di Giuseppe Verdi. Questa grand-opéra, presentata nella sua versione francese in cinque atti, sarà un evento inedito per Cagliari, con la regia di Davide Livermore e la direzione d'orchestra affidata a Leonardo Sini.

Il cartellone prosegue con opere amate dal grande pubblico come “La Bohème” di Giacomo Puccini e “Il flauto magico” di Wolfgang Amadeus Mozart. Verranno inoltre messe in scena per la prima volta nel capoluogo sardo tre opere significative: “Alcina” di Georg Friedrich Händel, con la regia del compianto Pierre Audi; “Maria Stuarda” di Gaetano Donizetti; e “Candide” di Leonard Bernstein, una brillante operetta morale diretta da Wayne Marshall. La stagione si concluderà idealmente con un altro capolavoro verdiano, “Falstaff”.

La Stagione di Danza: Grandi Nomi e Coreografie Internazionali

La stagione di danza offrirà cinque appuntamenti imperdibili, presentando il gotha della coreografia mondiale e un mosaico di linguaggi espressivi.

L'apertura è fissata per il 12 febbraio con la grande danza classica di “Coppélia”. Seguirà “Giselle”, celebre balletto romantico ricco di suggestioni oniriche, portato in scena dal Balletto del Teatro Nazionale Serbo con la coreografia di Aleksandar Antonijević. La celebre fiaba di “Cenerentola” rivivrà nella coreografia di Jean-Christophe Maillot e nell’interpretazione di Les Ballets de Monte-Carlo, sulle note di Prokofiev. Atmosfere andaluse e il pathos del flamenco saranno protagonisti con “Carmen” di Antonio Gades e Carlos Saura, sulla partitura di Bizet, presentata dalla Compañia Antonio Gades per la prima volta al Lirico di Cagliari. Un'altra punta di diamante sarà il teatro danza di Pina Bausch, con l’unica data italiana del 2027 per i capolavori “Cafè Müller” e “Le Sacre du printemps”, firmati dalla compianta coreografa tedesca ed eseguiti dalla sua Compagnia Tanztheater Wuppertal.

Ricco Cartellone Concertistico e Ospiti di Fama Mondiale

Il cartellone dei concerti si preannuncia altrettanto ricco e variegato. La Stagione Concertistica sarà inaugurata il 5 e 6 febbraio con il “War Requiem” di Benjamin Britten, un potente manifesto pacifista diretto da John Axelrod. Il programma spazierà dalle celebri sinfonie ai capolavori del sacro, con un repertorio che va da Johann Sebastian Bach al Novecento, affiancando Ludwig van Beethoven e le suggestioni tardo-romantiche di Gustav Mahler, Pëtr Il'ič Čajkovskij e Richard Strauss. Sono previsti quattro concerti sinfonico-corali, quattro sinfonici (con orchestra e coro del Lirico in primo piano), due cameristici e un recital. Tra gli ospiti di rilievo spiccano Les Musiciens du Prince - Monaco, che accompagneranno la voce del celeberrimo mezzosoprano Cecilia Bartoli, per la sua prima volta a Cagliari, e l’Utopia Orchestra e Coro diretta da Teodor Currentzis, impegnata ne “La Passione secondo Matteo” di Bach.

La lista di direttori e solisti include Andrea Battistoni, il violoncellista Ettore Pagano (vincitore dell’Aram Khačaturjan di Erevan), le affermate pianiste diciannovenni Eleonora e Beatrice Dallagnese, Stefan Milenkovich, Yves Abel, Leonora Armellini, Jader Bignamini, Pinchas Steinberg e il gruppo Mnozil Brass.

Il Lirico di Cagliari Protagonista in Eventi Internazionali

Il Teatro Lirico di Cagliari si conferma una delle principali istituzioni musicali italiane, estendendo la sua influenza oltre la programmazione stagionale. Il Coro e l'Orchestra del Teatro saranno infatti protagonisti della cerimonia d'apertura della Louis Vuitton 38ᵃ America's Cup Preliminary Regatta Sardegna, in programma a Cagliari dal 21 al 24 maggio 2027.

Il 21 maggio, alle ore 17, la splendida cornice del Bastione di Saint Remy ospiterà una selezione di brani eseguiti dagli artisti del Lirico per accogliere i team e il pubblico internazionale. Il variegato programma musicale includerà composizioni di Gioachino Rossini, Ludwig van Beethoven, Georges Bizet, Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini. Per l'occasione, si esibirà anche il tenore di fama internazionale Francesco Demuro, accompagnato dagli artisti del Lirico. La direzione dell'Orchestra e del Coro sarà affidata a Cristiano Del Monte, mentre il maestro del Coro è Giovanni Andreoli. Questo evento evidenzia la sinergia tra sport e cultura, in un connubio raro e di alto livello.