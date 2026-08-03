In occasione della suggestiva festa di San Lorenzo, Palazzo Medici Riccardi a Firenze aprirà le sue porte in via straordinaria la sera del 10 agosto. Un’opportunità unica per residenti e visitatori di immergersi nella storia e nell’arte di uno dei luoghi simbolo del Rinascimento fiorentino. L'ingresso sarà gratuito per tutti i residenti della Città metropolitana di Firenze, con accesso consentito dalle ore 18:00 fino alle 22:00, e l'ultimo ingresso previsto per le ore 21:00.

Questa speciale apertura serale permetterà di esplorare un vasto patrimonio artistico e culturale.

I visitatori potranno ammirare la celebre Cappella dei Magi, con i suoi affreschi di Benozzo Gozzoli, e la sontuosa Galleria degli Specchi. Il percorso di visita includerà anche l'affascinante itinerario archeologico, il Museo dei Marmi e tutte le mostre temporanee attualmente in programma, offrendo un’esperienza completa e diversificata.

Le esposizioni da non perdere

Tra le esposizioni di spicco, accessibili durante questa serata speciale, spicca “Firenze Déco. Atmosfere degli anni Venti”. Questa mostra, che sarà visitabile fino al 25 agosto 2026, restituisce al grande pubblico il ruolo centrale che la città di Firenze ha avuto nella diffusione dell'Art Déco non solo in Italia, ma anche a livello europeo.

Un'occasione per riscoprire un periodo storico di grande fermento artistico e culturale attraverso opere e allestimenti suggestivi.

Sempre all’interno di Palazzo Medici Riccardi, e con apertura estesa fino al 13 settembre, sarà possibile visitare l'esposizione “Paolo Antonio Martini. Disegno e dunque sogno” allestita nelle prestigiose Sale Fabiani. Questa mostra rappresenta un sentito omaggio a una delle figure più originali e poliedriche che hanno animato il panorama architettonico e culturale fiorentino negli ultimi decenni. Martini, scomparso nel 2022, è stato un protagonista indiscusso, e la sua eredità artistica continua a ispirare e affascinare.

Eventi collaterali e dettagli per la visita

Oltre alle visite agli spazi permanenti e alle mostre, il museo propone anche alcune attività collaterali, tutte con prenotazione obbligatoria. Tra queste, si segnala la speciale iniziativa “Visite déco al teatro cinema Savoia, oggi Giunti Odeon”, in programma per il 22 agosto. Le visite si terranno in due fasce orarie distinte: dalle 10:00 alle 11:00 e alle 12:00, offrendo un ulteriore approfondimento sul tema dell'Art Déco in città.

L'apertura straordinaria serale del 10 agosto è pensata per offrire ai visitatori un'esperienza più intima e meno affollata, permettendo di apprezzare la bellezza del palazzo sotto una luce diversa, quella serale, che conferisce un'atmosfera unica.

L'ingresso gratuito per i residenti della Città metropolitana di Firenze sottolinea l'impegno del museo nel rendere il proprio patrimonio accessibile alla comunità locale, invitando tutti a godere di una serata all'insegna della cultura e della storia nella prima e storica residenza della famiglia Medici.