In occasione della festa di San Lorenzo, il 10 agosto 2026, Palazzo Medici Riccardi a Firenze aprirà le sue porte per un'eccezionale serata. L'iniziativa prevede un ingresso gratuito per tutti i residenti della Città metropolitana di Firenze, con accesso consentito dalle ore 18:00 alle 22:00 e ultimo ingresso fissato per le 21:00. Questa apertura serale offre un'opportunità unica per esplorare la storica residenza medicea in un'atmosfera particolare e meno affollata, permettendo ai visitatori di scoprire i suoi magnifici ambienti.

Durante la serata, sarà possibile ammirare non solo le sale storiche del palazzo, ma anche la suggestiva Cappella dei Magi e la sfarzosa Galleria degli Specchi.

Il percorso di visita include inoltre l'affascinante itinerario archeologico, il Museo dei Marmi e tutte le mostre temporanee attualmente in corso, offrendo un'esperienza culturale completa e approfondita.

Le Mostre Temporanee in Evidenza

Tra le esposizioni di spicco accessibili durante l'apertura straordinaria, figura "Firenze Déco. Atmosfere degli anni Venti", che rimarrà visitabile fino al 25 agosto 2026. Questa mostra è dedicata a valorizzare il ruolo centrale che Firenze ha avuto nella diffusione dell'Art Déco sia in Italia che in Europa, presentando al pubblico un periodo di grande fermento artistico e culturale.

Un'altra importante esposizione è "Paolo Antonio Martini. Disegno e dunque sogno", allestita nelle Sale Fabiani e visitabile fino al 13 settembre.

Questa mostra costituisce un sentito omaggio a Paolo Antonio Martini, una delle figure più originali e poliedriche del panorama architettonico e culturale fiorentino degli ultimi decenni, scomparso nel 2022. La sua opera e il suo pensiero vengono ripercorsi attraverso un'attenta selezione di lavori.

Attività Collaterali e Dettagli Pratici

Oltre alle visite alle mostre e agli spazi permanenti, il museo propone diverse attività collaterali, tutte con prenotazione obbligatoria. Tra queste, si segnala la speciale "Visite déco al teatro cinema Savoia, oggi Giunti Odeon", un'occasione per esplorare un altro luogo simbolo della città. Le visite sono programmate per il 22 agosto, con due fasce orarie disponibili: dalle 10:00 alle 11:00 e dalle 12:00.

Palazzo Medici Riccardi, prima residenza della famiglia Medici, si conferma come un fulcro della vita culturale fiorentina. Esempio pregevole di architettura rinascimentale, il palazzo custodisce tesori d'arte e storia, offrendo costantemente ai visitatori la possibilità di immergersi nel ricco patrimonio della città. L'apertura serale per San Lorenzo arricchisce ulteriormente l'offerta, permettendo di vivere un momento magico in uno dei luoghi più iconici di Firenze.