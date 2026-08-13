La Diocesi di Siena ha espresso significative riserve in merito alla raffigurazione della Madonna presente nel drappellone del prossimo Palio di Siena. L'istituzione religiosa ha comunicato di ritenere che sia stata concessa "troppa libertà artistica" nell'interpretazione iconografica della figura mariana, un elemento non solo centrale ma anche profondamente tradizionale del drappellone, il prezioso stendardo che viene poi assegnato alla contrada vincitrice della storica corsa.

Le riserve della Diocesi sul drappellone

La Diocesi ha enfatizzato che il drappellone, riconosciuto come un simbolo religioso e civico di primaria importanza per la città, dovrebbe mantenere un riferimento iconografico più strettamente aderente alla tradizione consolidata.

Una nota ufficiale della Diocesi ha chiarito che la Madonna, venerata come patrona e protettrice di Siena, è da sempre rappresentata nel drappellone con caratteristiche immediatamente riconoscibili e intrinsecamente legate alla devozione popolare. La dichiarazione della Diocesi è stata categorica: "La Madonna non è un soggetto come un altro, ma la madre di Dio e patrona della città". Per queste ragioni, l'istituzione ecclesiastica ha rivolto un invito a una maggiore attenzione nella selezione delle modalità rappresentative, al fine di salvaguardare e non disperdere il senso profondo e sacro del simbolo.

Il drappellone: arte, tradizione e Palio

Il drappellone, affettuosamente conosciuto anche come "cencio", è un'opera d'arte unica, realizzata ogni anno da un artista differente.

Esso costituisce il premio ambito per la contrada che riesce ad aggiudicarsi la vittoria del Palio. La sua creazione è affidata a pittori o artisti che, tradizionalmente, interpretano il tema con una certa libertà espressiva. Tuttavia, secondo la posizione della Diocesi, tale libertà dovrebbe essere esercitata nel pieno rispetto delle radici religiose e delle profonde tradizioni civiche che caratterizzano l'intera manifestazione. La discussione sull'iconografia del drappellone non è un episodio isolato, ma si inserisce in un contesto più ampio di forte attaccamento identitario della comunità senese alle proprie secolari tradizioni e ai suoi irrinunciabili simboli religiosi.

Il Palio di Siena si conferma come una delle manifestazioni storiche più significative e sentite della città.

Si svolge con cadenza semestrale, due volte l'anno, nella suggestiva cornice di Piazza del Campo, e vede il coinvolgimento appassionato di tutte le diciassette contrade cittadine. Il drappellone, con la sua realizzazione annuale da parte di artisti sempre diversi, rappresenta un elemento cerimoniale centrale e viene gelosamente custodito dalla contrada che ha avuto l'onore di vincerlo.