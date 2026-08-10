Svelato nel Cortile del Podestà a Siena il Drappellone per il Palio del 16 agosto 2026, opera dell'artista romena Teodora Axente. Dedicato alla Madonna dell'Assunta, commemora i 500 anni dalla Battaglia di Camollia del 1526, che vide Siena opporsi a Firenze e allo Stato Pontificio. Simbolo centrale della manifestazione, coinvolge le Contrade.

La Vergine domina la composizione, posta al vertice a protezione della Rosa d'Oro, dono di Papa Pio II a Siena. Il disegno piramidale, tipico della pittura senese, mostra la Madonna con dolcezza e forza nello sguardo, in dialogo con Simone Martini.

Il manto azzurro si apre a protezione della città. Ai suoi piedi, due cherubini, fusi con pesci secondo il linguaggio metamorfico dell'artista, sorreggono gli stemmi di Siena. Il pesce, antico simbolo cristiano, è metafora della comunità senese, che nel Palio esprime la sua identità.

Simboli storici e artistici nel drappellone

Un gioco di luci e ombre, ispirato alla lezione caravaggesca, conferisce all'opera dimensione teatrale. Sullo sfondo, nubi tempestose evocano la Battaglia di Camollia del 1526, tema storico del Palio. La luce della Vergine trasforma il cielo in simbolo di speranza e rinascita. Al centro, il profilo monumentale di Siena (Palazzo Pubblico, Torre del Mangia, Duomo) in un'unica silhouette.

La luce della Madonna illumina anche Piazza del Campo, dove le diciassette Contrade sono raffigurate solenni, con il proprio stemma.

Programma e Contrade partecipanti al Palio

Al Palio del 16 agosto 2026 partecipano le Contrade garantite (Selva, Chiocciola, Oca, Nicchio, Lupa, Istrice, Torre) e le sorteggiate (Aquila, Onda, Giraffa). Le rivalità Oca-Torre, Onda-Torre, Istrice-Lupa sono confermate. Previsti 77 cavalli alle Prove di Notte (11-12 agosto) e 8 direttamente alla Tratta (13 agosto). SienaTV offrirà programmazione speciale (11-17 agosto) con dirette e approfondimenti sul Palio.