Pantelleria si prepara ad accogliere la quarta edizione della “Rassegna del Mare‑Sebastiano Tusa”, un appuntamento significativo che, dal 31 agosto al 2 settembre, trasformerà l’isola in un dinamico laboratorio a cielo aperto. L’evento è dedicato alla riflessione sul profondo legame tra storia, mare e comunità, valorizzando l'inestimabile patrimonio culturale e archeologico sottomarino. La rassegna è promossa dalla Fondazione Tusa, in stretta collaborazione con la Regione Siciliana, la Soprintendenza del Mare, il Parco Nazionale Isola di Pantelleria, il Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria, e il Comune di Pantelleria.

L’inaugurazione della manifestazione sarà impreziosita dall’iniziativa 'Una giornata particolare a Pantelleria con Aldo Cazzullo', che sottolinea l'intento di riaffermare il ruolo centrale dell'isola nella ricerca scientifica e nella divulgazione delle civiltà del Mediterraneo. La scelta di Pantelleria come sede di questo evento non è casuale, ma intende proseguire il prezioso percorso tracciato da Sebastiano Tusa, l'eminente archeologo e soprintendente del Mare della Regione Sicilia, tragicamente scomparso il 10 marzo 2019. Valeria Li Vigni Tusa, presidente della Fondazione Tusa, ha evidenziato l'importanza di questo ritorno: “Tornare a Pantelleria con la quarta edizione della Rassegna del Mare significa prima di tutto rendere omaggio all’anima della ricerca scientifica nel Mediterraneo.

Pantelleria non è soltanto una cornice suggestiva, ma la protagonista assoluta di questo incontro”.

Il programma della rassegna e le proiezioni in Piazza di Scauri

Il cuore della rassegna sarà animato da proiezioni e incontri che si terranno nella suggestiva Piazza di Scauri, con ingresso libero e gratuito per tutti i partecipanti. Il programma prevede due intense giornate dedicate al cinema documentaristico e alla scoperta del mondo sommerso.

Il primo settembre, gli spettatori potranno immergersi nelle profondità marine con la proiezione di due documentari. Il primo, “Il fuoco del Mediterraneo”, condurrà il pubblico in un'affascinante avventura in barca a vela, partendo da Napoli per esplorare le suggestive Isole Eolie, con un focus particolare sulle esplorazioni subacquee dei fondali vulcanici che si estendono tra Panarea e Stromboli.

Successivamente, “L’antica nave del vino” svelerà i segreti di un'importante scoperta archeologica: un relitto romano del II secolo a.C. rinvenuto a 92 metri di profondità nel golfo dell’Isola delle Femmine, in provincia di Palermo. Il documentario illustrerà la ricognizione subacquea del sito, offrendo uno sguardo unico su un pezzo di storia sommersa. Al termine delle proiezioni della giornata, sarà offerta una degustazione di prodotti tipici della tradizione pantesca, un momento per apprezzare i sapori autentici dell'isola.

Il 2 settembre, la rassegna proseguirà con altre due proiezioni di grande interesse. “I Leoni di Lissa” racconterà la storica battaglia navale di Lissa del 1866, attraverso un'innovativa esplorazione subacquea e suggestioni visive che intrecciano storia e mitologia.

Seguirà “La terra di Yrnm”, un documentario che esplora l’isola di Pantelleria come importante, seppur poco nota, area archeologica. Il film presenterà le attività di scavo e ricerca condotte da studenti e archeologi internazionali, arricchite dalle preziose parole e testimonianze di Sebastiano Tusa. La serata si concluderà con una conversazione con i registi presenti e la cerimonia di premiazione del “Premio Pantelleria Archeofilm 2026”, che sarà assegnato al film più votato dal pubblico. Anche in questa occasione, non mancherà una degustazione di prodotti tipici panteschi, per celebrare la cultura enogastronomica locale.

Collaborazioni e il significato della rassegna per Pantelleria

Questa edizione della Rassegna del Mare è il frutto di un’ampia rete di collaborazioni che include, oltre agli enti promotori, la Fondazione Sebastiano Tusa, Archeologia Viva, Firenze Archeofilm, l’Università degli Studi di Firenze e il Museo e Istituto Fiorentino di Preistoria.

L’assessore regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, ha sottolineato con forza il valore intrinseco dell'isola: “Pantelleria custodisce una ricchezza culturale, archeologica e paesaggistica straordinaria, che rappresenta un pilastro fondamentale dell’identità culturale della nostra Regione. Ospitare una manifestazione di questo spessore è un doveroso tributo alla memoria e alla grande intuizione scientifica di Sebastiano Tusa”.

La rassegna si pone l'obiettivo primario di valorizzare la conoscenza, promuovere la tutela dell’archeologia subacquea e favorire il coinvolgimento attivo della comunità locale. Questi elementi sono considerati le chiavi fondamentali per garantire valore e futuro al ricco patrimonio culturale dell’isola e dell’intero Mediterraneo, perpetuando la visione di Sebastiano Tusa e il suo impegno per la salvaguardia delle nostre radici storiche.