Il noto saggista e giornalista Paolo Mieli è in libreria dal 25 agosto 2026 con il suo nuovo volume, “Il grande inganno. Ciò che la storia non dice”. L'opera analizza i meccanismi di costruzione della narrazione storica ufficiale, interrogandosi su cosa realmente sappiamo del passato e su come fatti, dati e fonti siano selezionati. Mieli esplora come alcuni aspetti vengano evidenziati, mentre altri, ritenuti meno “presentabili” o scomodi, siano esclusi dalle versioni consolidate, spesso per offrire una rassicurazione collettiva.

Il libro affronta episodi chiave e momenti oscuri, mettendo in discussione la presunta oggettività della storia.

Mieli sottolinea la necessità di “pretendere la verità dalla storia”, avvertendo che questa non deve mai essere confusa con la rassicurazione. Sebbene si desiderino spesso verità chiare, quelle storiche raramente lo sono. È quindi fondamentale accettare una quota di inquietudine e imparare a conviverci. Questa riflessione, per specialisti e lettori comuni, stimola un dibattito cruciale sul ruolo della memoria e sulla funzione sociale dello studio storico.

La revisione critica della storia

Nel suo saggio, Mieli invita ad adottare uno sguardo critico e multidisciplinare nell'approccio alle grandi narrazioni storiche, suggerendo di rimettere in discussione assiomi consolidati. L'autore, già studioso del rapporto tra storia e memoria, esorta a “non temere una verità complessa”.

La selezione delle fonti – ciò che viene raccontato e ciò che rimane sullo sfondo – è indagata attraverso esempi dall'antichità alla contemporaneità.

Mieli ribadisce che il compito dello storico non è tranquillizzare l'opinione pubblica, ma sollevare interrogativi e alimentare il pensiero critico. La lettura de “Il grande inganno” si inserisce così nelle più vivaci discussioni contemporanee su didattica e comunicazione storica, offrendo strumenti per una comprensione più profonda del passato.

Il dibattito sulla memoria e il ruolo dellostorico

Forte della sua esperienza come autore e direttore di quotidiani, Paolo Mieli propone in quest'opera un approccio rigoroso e aperto al pluralismo delle interpretazioni.

“Il grande inganno. Ciò che la storia non dice” si colloca in un periodo di crescente interesse per la riscoperta delle fonti e l'analisi critica del racconto storico. La sua riflessione invita a superare certezze e a interrogarsi sui limiti di ogni narrazione. Il libro arricchisce il dibattito sull'uso pubblico della storia, fornendo strumenti per decifrare i “grandi inganni” di una memoria selettiva.