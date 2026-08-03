L'Ogliastra si appresta ad ospitare la 28ª edizione del Festival dei Tacchi, un evento culturale di spicco e di grande risonanza nell'estate sarda. Dal 4 al 9 agosto 2026, i pittoreschi comuni di Jerzu, Ulassai, Osini e Gairo saranno il fulcro vibrante di questa rinomata rassegna teatrale. Organizzato con meticolosa cura dalla compagnia Cada Die Teatro, il festival propone un programma ricco e variegato, includendo spettacoli coinvolgenti, laboratori formativi e incontri stimolanti. L'evento vedrà la partecipazione di artisti di rilievo nazionale e internazionale, promettendo sei giornate intense e profondamente coinvolgenti per il pubblico di ogni età.

“In corsa con il coraggio”: il tema ispiratore

Il tema scelto per questa edizione è il suggestivo “In corsa con il coraggio”, un filo conduttore che ispira tutte le iniziative in calendario. Questa tematica guida la programmazione, invitando alla riflessione e all'azione. Il Festival dei Tacchi si conferma come uno degli appuntamenti più attesi dell'estate teatrale in Sardegna, offrendo preziose occasioni di confronto e di crescita culturale per un pubblico di tutte le età, desideroso di esperienze artistiche significative.

Protagonisti di spicco e un programma diversificato

Il cartellone artistico di quest'anno include nomi di grande richiamo. Tra i protagonisti più attesi figurano Paolo Rossi e Dario Vergassola, che porteranno in scena i loro apprezzati spettacoli.

Il programma prevede anche la partecipazione di numerosi altri artisti e compagnie, oltre alla Cada Die Teatro, la compagnia organizzatrice. Oltre alle rappresentazioni sceniche, il festival offre un'ampia gamma di laboratori creativi, incontri tematici e attività interattive. Queste iniziative sono rivolte a bambini, ragazzi e adulti, con l'obiettivo primario di promuovere la cultura teatrale e di valorizzare il suggestivo territorio ogliastrino, trasformandolo in un palcoscenico a cielo aperto per l'arte e l'espressione.

In definitiva, il Festival dei Tacchi rappresenta un appuntamento di fondamentale importanza per l'intera scena teatrale della Sardegna. La rassegna offre concrete opportunità di incontro e di scambio tra pubblico, artisti e operatori culturali.

Svolgendosi in diversi comuni dell'Ogliastra, l'iniziativa contribuisce attivamente alla valorizzazione del territorio attraverso la cultura e lo spettacolo dal vivo, celebrando l'arte e la comunità in una terra ricca di fascino.