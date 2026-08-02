Il prestigioso premio Curzio Inghirami-Ombra della sera è stato conferito a Paolo Valerio, direttore del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, per la sua innovativa regia de La coscienza di Zeno. La cerimonia di premiazione si è tenuta il primo agosto 2026, in una serata di grande risonanza culturale, nell'ambito del Festival internazionale del teatro romano di Volterra. L'evento ha avuto luogo nella suggestiva cornice dell'area archeologica di Vallebona, a Volterra, un sito che ogni anno ospita eccellenze del panorama teatrale e artistico.

Gli organizzatori del festival hanno motivato l'importante riconoscimento, evidenziando come Paolo Valerio abbia trasformato la scena in un autentico laboratorio di ricerca rigorosa. In particolare, è stata elogiata la sua scelta di sdoppiare la figura di Zeno Cosini, creando un profondo e articolato dialogo scenico. Questo approccio ha permesso di esplorare la complessa relazione «tra l’uomo che vive e l’uomo che si racconta, tra l’Io narrante e l’Io narrato», restituendo con notevole precisione la malattia dell'uomo moderno di cui Zeno è un simbolo universale. La regia di Valerio ha saputo cogliere anche la lucidità quasi profetica con cui Italo Svevo anticipava i rischi di una civiltà sempre più orientata alla tecnica.

Lo spettacolo, una produzione congiunta del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e Goldenart Production, è stato messo in scena per la prima volta nel 2023. Questa rappresentazione ha celebrato il centenario della pubblicazione del celebre romanzo di Italo Svevo, offrendo al pubblico una rilettura contemporanea di un capolavoro della letteratura italiana. Il successo dell'opera è testimoniato dalla sua attuale terza stagione consecutiva di tournée, con repliche che registrano costantemente sale esaurite in tutta Italia. Questo risultato conferma la validità della scommessa di Valerio di portare un secolo di letteratura sulla scena viva, dimostrando la sua piena vittoria artistica.

Il prestigioso premio "Ombra della sera"

Il premio Ombra della sera, giunto alla sua ventesima edizione, rappresenta un'importante attestazione di merito nel panorama culturale italiano. Il riconoscimento viene tributato da una qualificata giuria di esperti, presieduta dal noto critico e scrittore Giovanni Antonucci. La statuetta del premio, dal forte valore simbolico, richiama la celebre figura etrusca conservata nel Museo Guarnacci di Volterra, legando il premio alla ricca storia del territorio. Ogni anno, nell'ambito del festival, il premio viene consegnato a personalità di spicco del mondo della cultura e dello spettacolo che si sono distinte per il loro contributo artistico.

Il Festival internazionale del teatro romano di Volterra: un appuntamento culturale di rilievo

Il Festival internazionale del teatro romano di Volterra è un appuntamento fisso e molto atteso nel calendario culturale estivo, con una storia che affonda le radici nel 2003. Ogni estate, il Teatro Romano di Vallebona, una gemma archeologica risalente al I secolo a.C. situata ai piedi di Volterra, si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto. Il festival propone un programma multidisciplinare estremamente variegato, che spazia dal teatro classico alla drammaturgia contemporanea, includendo anche appuntamenti di musica, danza e incontri letterari. L'edizione 2026, che si svolge dall'11 luglio all'8 agosto, prevede un ricco calendario di spettacoli, omaggi e, naturalmente, la cerimonia di consegna dei premi Ombra della sera.

L'organizzazione dell'evento è curata dall'Associazione Culturale Progetto Città ETS, con il prezioso patrocinio del Comune di Volterra e della Regione Toscana.

La manifestazione si è affermata come un punto di riferimento imprescindibile per la scena culturale, sia a livello locale che nazionale. Offre al pubblico un'esperienza culturale profondamente immersiva, permettendo di vivere la magia del teatro e dell'arte in un contesto storico unico, tra le antiche rovine e la bellezza del paesaggio toscano.