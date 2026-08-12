Dal 30 agosto all'11 ottobre 2026, il Chiostro piccolo della Certosa di San Giacomo a Capri ospita la mostra di Paolo Ventura. L'esposizione, parte di “Viaggi e Miraggi”, Festival di Fotografia a Capri, celebra i duecento anni dalla riscoperta della Grotta Azzurra, simbolo di Capri. Ventura, con stile onirico, presenta sei immagini, omaggiando l'enigmatica Grotta di Capri.

Il progetto di Ventura si basa sull'invenzione scenografica: nel suo studio, l'artista crea mondi in miniatura con carta e cartone. Ambientazioni teatrali, con naufraghi e sirene, offrono un'esperienza visiva immersiva.

Il curatore Denis Curti sottolinea come il Festival, con Ventura, sia un ritorno alle origini, richiamando nomi come Scianna, Jodice, Gastel. Curti evidenzia il linguaggio onirico e surreale di Ventura per la Grotta, mentre la Open Call esplora la post fotografia.

Festival di Fotografia a Capri e bicentenario della Grotta Azzurra

La mostra di Ventura è parte del programma per il bicentenario della riscoperta della Grotta Azzurra, avvenuta nel 1826. La Direzione Musei e Parchi Archeologici di Capri ha promosso nel 2026 eventi tra mostre, workshop e conferenze, valorizzando natura, storia e arte. Il Festival di Fotografia a Capri, diciottesima edizione, ha consolidato la reputazione grazie ad autori di rilievo.

Il festival ospita anche la mostra di Mari Saxon, vincitrice della open call 2026. L'artista russa crea paesaggi immaginari con animali e piante giocattolo su uno scanner, riflettendo su reale e fittizio. La sua opera sarà esposta fino a ottobre 2026, sempre alla Certosa di San Giacomo, arricchendo offerta e nuovi linguaggi visivi.

Certosa di San Giacomo: storia e arte caprese

La Certosa di San Giacomo, antico complesso monastico del XIV secolo, è oggi centro culturale per mostre e eventi. Il Chiostro piccolo, sede dell'esposizione di Ventura, è uno spazio suggestivo che unisce arte e storia. Ha ospitato grandi fotografi, rafforzando il legame tra isola e ricerca visiva.

Il lavoro di Paolo Ventura si inserisce in una lunga tradizione che vede la Grotta Azzurra e il paesaggio caprese ispirare artisti e viaggiatori. I visitatori possono riscoprire, tramite la sua fiaba visiva, il mito della Grotta, celebrando questo luogo emblematico nel bicentenario.