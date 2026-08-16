Ha preso il via oggi dall’Eremo di Sant’Onofrio al Morrone, a Sulmona, la 47ª edizione del Fuoco del Morrone – Il Cammino del Perdono. Poco dopo il tramonto, la fiaccola è stata accesa per un percorso di otto giorni attraverso eremi, borghi e luoghi legati a Celestino V. L’itinerario rievoca il viaggio di Pietro del Morrone del 1294 verso L’Aquila, dove la fiaccola giungerà il 23 agosto per l’avvio della 732ª Perdonanza Celestiniana.

La prima tappa si concluderà a Bagnaturo. Nei giorni successivi, la fiaccola toccherà Sulmona, Pratola Peligna, Raiano, la Valle Subequana e dell’Aterno.

Sabato l’arrivo è a Paganica, frazione aquilana, dopo aver attraversato San Demetrio ne’ Vestini, Sant’Eusanio Forconese, Fossa e Onna. Domenica 23 agosto, l’ultima tappa si svolgerà nel territorio dell’Aquila, passando per il santuario della Madonna d’Appari, Bazzano, Monticchio, Civita di Bagno e Pianola. L’ingresso all’Aquila è fissato per le 19, con l’accensione della fiaccola in piazza Palazzo. A seguire, nella basilica di Collemaggio, si terrà la cerimonia inaugurale della Perdonanza, trasmessa in diretta su Rai 1.

Misure organizzative e novità per l'edizione 2026

Per l’edizione di quest’anno, è stata introdotta una significativa novità alla partenza dall’Eremo di Sant’Onofrio: l’accesso per coloro che desiderano scendere con le fiaccole è a numero chiuso.

La misura è stata adottata per contenere l’affollamento lungo il sentiero e garantire la sicurezza della fiaccolata. La limitazione riguarda esclusivamente la salita all’eremo; gli altri partecipanti potranno aggregarsi al corteo dal piazzale dello Chalet di Sant’Onofrio. Giulio Mastrogiuseppe, dell’Associazione Celestiniana, ha spiegato che la decisione mira a garantire lo svolgimento in sicurezza.

Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha rimarcato che «il Fuoco del Morrone rappresenta l’anima più autentica della Perdonanza», evidenziando il significato assunto dal Cammino nell’anno dell’Aquila Capitale italiana della Cultura. Floro Panti, presidente del Comitato Festa della Perdonanza Celestiniana Unesco Ich, ha sottolineato come la fiaccola porti da 47 anni «un messaggio di pace e riconciliazione oggi più attuale che mai».

Il valore culturale e spirituale dell'Area Celestiniana

L’Area Celestiniana del Morrone, che include l’Eremo di Sant’Onofrio e i luoghi del Cammino del Perdono, è stata riconosciuta dalla Regione Abruzzo come bene culturale e spirituale di rilievo regionale, grazie alla Legge n. 15/2025. Il Fuoco del Morrone è inseritotra questi beni, confermando il valore storico e identitario della tradizione per Sulmona e L’Aquila.

L’Associazione Celestiniana di Sulmona svolge un ruolo fondamentale nella custodia della memoria celestiniana e nella valorizzazione dei luoghi sacri, in particolare l’Eremo di Sant’Onofrio al Morrone, punto di riferimento per pellegrini e visitatori. La visione di Celestino V, secondo il Movimento Celestiniano, era quella di una rete di luoghi di fede intesi come «punti luce nel territorio», preziosi per la comunità locale e per chi percorre il Cammino del Perdono.