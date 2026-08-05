Un innovativo studio condotto dall'Università di Trento ha svelato nuove e significative evidenze riguardo le pratiche di assistenza al parto già diffuse nel Neolitico. La ricerca, i cui risultati sono stati pubblicati su una prestigiosa rivista scientifica internazionale, si è focalizzata sull'analisi approfondita di resti scheletrici rinvenuti in un cruciale sito archeologico. Questo lavoro pionieristico offre indicazioni concrete sulla presenza di forme strutturate di aiuto durante il momento del parto all'interno delle antiche comunità preistoriche, arricchendo la nostra comprensione delle loro dinamiche sociali e mediche.

Le scoperte archeologiche e l'approccio metodologico

Gli esperti archeologi e antropologi dell'Università di Trento hanno meticolosamente esaminato i resti di una donna e di un neonato, scoperti insieme in una sepoltura risalente al periodo neolitico. L'analisi dettagliata di questi reperti ha permesso di identificare segni inequivocabili compatibili con complicanze ostetriche e, soprattutto, con interventi di assistenza. Secondo le conclusioni dei ricercatori, le particolari modalità di sepoltura e le specifiche caratteristiche dei resti suggeriscono fortemente che la donna sia deceduta proprio durante il parto e che, in quel frangente critico, abbia ricevuto una forma di supporto attivo da parte di altre persone presenti nella comunità.

Gli autori dello studio sottolineano con fermezza che «i dati raccolti indicano una sorprendente conoscenza delle pratiche ostetriche già in epoca preistorica», rivelando un livello di organizzazione e cura finora sottovalutato.

Il contributo fondamentale dell'Università di Trento

L'Università di Trento, da tempo attivamente coinvolta in importanti progetti di ricerca archeologica a livello nazionale e internazionale, ha evidenziato come questi risultati rappresentino un contributo essenziale per una migliore comprensione delle dinamiche sociali e delle conoscenze mediche che caratterizzavano le comunità neolitiche. La ricerca si inserisce organicamente nell'ampio spettro delle attività promosse dal Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'ateneo, noto per incentivare studi interdisciplinari che spaziano dall'archeologia alla storia e all'antropologia.

L'ateneo trentino si distingue per la sua proficua collaborazione con istituzioni accademiche e di ricerca internazionali e per l'impiego di tecniche avanzate di analisi sui reperti antichi, garantendo rigore scientifico e innovazione metodologica.

Contesto storico e l'importanza della rivelazione

Questa straordinaria scoperta apre nuove e affascinanti prospettive sulla storia millenaria delle pratiche ostetriche e sul ruolo delle donne all'interno delle società preistoriche. Gli esperti dell'Università di Trento affermano che «questi dati permettono di ipotizzare l'esistenza di figure specializzate nell'assistenza al parto già nel Neolitico», suggerendo una proto-professione dedicata alla cura della maternità.

Il lavoro congiunto degli archeologi e degli antropologi dell'ateneo trentino contribuisce in modo significativo ad arricchire il quadro delle conoscenze sulle relazioni sociali complesse e sulle competenze mediche sviluppate dalle prime comunità agricole europee, dimostrando una sofisticazione culturale e assistenziale ben più antica di quanto si potesse immaginare.