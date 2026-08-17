Dal 17 al 23 agosto 2026, la Marmilla ospiterà la nuova edizione di Pedras et Sonus, il festival ideato e diretto da Zoe Pia. La manifestazione conferma il suo percorso multidisciplinare, unendo jazz, letteratura, teatro e performance attraverso il Pedras et Sonus Jazz Festival e la seconda edizione del Festival Letterario “Le parole incontrano la musica”. Un ricco cartellone di artisti italiani e internazionali animerà i luoghi simbolo del territorio con concerti, incontri e spettacoli, valorizzando il paesaggio, l’archeologia e la memoria locale.

Libertà di scelta: il filo conduttore

Il festival si distingue per la sua capacità di intrecciare discipline diverse, trasformando ogni evento in parte di un racconto più ampio. Filo conduttore dell'edizione 2026 è la libertà di scelta, un tema ispirato dall'esperienza personale della direttrice artistica Zoe Pia, maturata durante la partecipazione al docufilm Rai “Eresias”, dedicato all’archeomitologia e alla spiritualità femminile in Sardegna. Pia ha sottolineato l'importanza di questa libertà per offrire una visione "altra" della Sardegna, onorando il passato matrilineare e immaginando nuove prospettive di rigenerazione.

Artisti e luoghi del festival

L'edizione 2026 vedrà la partecipazione di nomi come Valentina Abha Lo Surdo, Grazia Dentoni, Andy dei Bluvertigo, Erica Mou, Ada Montellanico, il Daniel Karlsson Trio e i Tenores di Orosei “Antoni Milia”, con cui Zoe Pia chiuderà il festival.

Gli eventi si svolgeranno in luoghi suggestivi quali il Nuraghe Cuccurada, il Sagrato della Chiesa della Madonna del Carmine, la Fiera dell’Artigianato Artistico della Sardegna e diverse aree dedicate all’inclusione, rendendo il territorio parte integrante della narrazione.

Il programma del festival

Il 17 agosto, il festival si apre con un omaggio a Michela Murgia, lo spettacolo ERESIE con Grazia Dentoni e le musiche di Zoe Pia, e un incontro con Andy dei Bluvertigo.Il 18 agosto, il Nuraghe Cuccurada ospita una visita guidata con performance jazz e il concerto del Daniel Karlsson Trio.Il 19 agosto, la giornata propone appuntamenti di Jatzilleri, il monologo di Lorenzo Braina e il concerto del duo A Bad Day.Il 20 agosto, il programma spazia dal country blues di Marco Farris & Blues Harp Storm Band al concerto di Erica Mou.Il 21 agosto, a Sini, il festival si concentra su progetti di inclusione e musica dal vivo.Il 22 agosto, a Mogoro, la manifestazione si intreccia con la Fiera dell’Artigianato Artistico della Sardegna, proponendo incontri e il concerto dei Cocoa Thrill.Il gran finale è previsto per il 23 agosto a Orosei, con il concerto Indindara di Zoe Pia e i Tenores di Orosei “Antoni Milia”, unendo canto a tenore e ricerca contemporanea.