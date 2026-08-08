Perugia si prepara a celebrare la Festa di San Lorenzo, martire e diacono, titolare della cattedrale cittadina, un appuntamento di grande rilievo nel calendario liturgico dell’arcidiocesi perugino-pievese. Le celebrazioni si articoleranno su due giorni, il 9 e 10 agosto, culminando con eventi significativi per la comunità religiosa.

Un momento centrale sarà l'ordinazione di quattro nuovi diaconi permanenti, che avverrà domenica 9 agosto alle ore 18, in occasione della vigilia della festa liturgica. L’arcivescovo Ivan Maffeis presiederà il rito nella cattedrale, portando il numero complessivo dei diaconi permanenti nell’arcidiocesi a superare le cinquanta unità.

Questo evento sottolinea la vitalità e l'impegno della Chiesa locale nel servizio.

Il percorso di formazione dei diaconi

I quattro candidati al diaconato permanente, con età comprese tra i 44 e i 68 anni, hanno completato un lungo e articolato percorso di formazione. Don Alessio Fifi, delegato episcopale al diaconato permanente, ha illustrato le tappe di questo cammino vocazionale. La preparazione inizia con la presentazione da parte del parroco, seguita da due anni di aspirantato, un periodo cruciale per la verifica della reale vocazione. Successivamente, i candidati affrontano tre anni di formazione vera e propria, indispensabile per acquisire una solida preparazione liturgica, teologica e spirituale.

Un aspetto fondamentale del percorso, come rimarcato da don Fifi, è la piena partecipazione e condivisione con la moglie: “Il cammino è pienamente vissuto e condiviso tra coniugi”. L’équipe responsabile della formazione iniziale e permanente dei diaconi è composta da diverse figure chiave: oltre a don Alessio Fifi, ne fanno parte don Francesco Verzini, rettore del Seminario regionale, don Mathy Ilamparithy (che curano la preparazione liturgica), don Pietro Ortica, don Luca Bartoccini, il diacono Giovanni Lolli con la moglie Antonietta, e il diacono Luigi Germini con la moglie Maria Rosaria.

Le celebrazioni solenni e il ruolo del diacono

La solenne concelebrazione eucaristica della festa di San Lorenzo si terrà lunedì 10 agosto alle ore 18, sempre nella cattedrale.

Sarà presieduta dall’arcivescovo Maffeis insieme ai canonici del Capitolo di San Lorenzo e animata dalla suggestiva corale Laurenziana. Don Alessio Fifi ha evidenziato l'importanza dei diaconi permanenti per la Chiesa e per le parrocchie in cui operano. Essi sono “testimoni autorevoli del servire in Cristo a cui sono chiamati tutti i battezzati” e spesso assumono un ruolo di primo piano, divenendo “protagonisti e responsabili di vari servizi pastorali, soprattutto nell'ambito caritativo”.

San Lorenzo: martire, diacono e simbolo di carità

San Lorenzo, venerato come diacono e martire del III secolo, è da sempre considerato il diacono per eccellenza della carità. Questa figura storica e spirituale è il titolare della cattedrale di Perugia e uno dei protettori della città, insieme a San Costanzo e San Ercolano.

La tradizione diocesana di Perugia lega profondamente la sua festa alle ordinazioni diaconali, sottolineando il legame indissolubile tra il santo, il servizio e la comunità.

La Cattedrale di San Lorenzo, maestosa chiesa gotica che domina Piazza IV Novembre nel cuore del centro storico di Perugia, è il fulcro delle celebrazioni. Durante i giorni della festa, la cattedrale e il suo Museo del Capitolo propongono spesso aperture straordinarie e visite notturne, offrendo l'opportunità di scoprire i tesori del complesso, tra opere d'arte e il prezioso coro ligneo. Le celebrazioni liturgiche sono a ingresso libero, invitando alla partecipazione l'intera comunità religiosa e civile di Perugia e dell'arcidiocesi.