Ariana Grande ha conquistato la vetta della hit parade italiana con il suo ottavo album, Petal, disponibile dal 31 luglio. L'artista americana, che ha annunciato una pausa programmata dopo l'Eternal Sunshine Tour, ha debuttato direttamente al primo posto delle classifiche Fimi/Niq degli album più venduti in Italia (31 luglio – 6 agosto 2026). Il successo di Petal si estende anche alla classifica dei cd, vinili e musicassette. Contestualmente, è stato lanciato il videoclip ufficiale del singolo Petal, diretto da Christian Breslauer. Nella classifica settimanale, l'album di Grande ha superato Tutta vita sempre di Olly (secondo sia negli album che nei supporti fisici) e Geolier (terzo con Tutto è possibile).

Tra gli altri, Bad Bunny è quarto da quarantatré settimane con Debi tirar mas fotos, seguito da Shiva con Vangelo e Bresh con Mediterraneo rispettivamente al quinto e sesto posto.

Il trionfo di "Petal" in Italia

Il primato di Petal si conferma nelle classifiche specifiche di cd, vinili e musicassette, evidenziando una forte penetrazione digitale e fisica. La classifica Fimi/Niq degli album vede, oltre a Grande, Olly e Geolier nella top 3. Tra gli artisti urban e pop in evidenza figurano Bad Bunny, Shiva, Bresh e Anna. Da notare la risalita di Santeria di Marracash & Guè all'ottavo posto, rientrato anche tra i supporti fisici più venduti.

Sul fronte delle vendite fisiche, si registra la costante presenza di classici internazionali come Thriller (40th Anniversary Edition) di Michael Jackson e Foreign Tongues dei Rolling Stones.

Per i singoli più acquistati, spiccano Dai Dai di Shakira & Burna Boy, La testa gira di Fred De Palma, Anitta & Emis Killa, e Ossessione di Samurai Jay & Vito Salamanca. Questi dati sottolineano la varietà e il dinamismo del panorama musicale italiano.

Ariana Grande: una conferma nel panorama musicale

Il successo di Ariana Grande nelle hit parade italiane conferma la sua costante presenza, già evidenziata da album come Sweetener e dalle classifiche Fimi/Gfk. Petal si inserisce in una stagione dominata dalla musica urban, con molti rapper italiani e internazionali in top ten. Artisti come Olly, Geolier, Shiva, Bresh, Anna e Samurai Jay mostrano la varietà del mercato. La longevità di Debi tirar mas fotos di Bad Bunny (quarantatré settimane) sottolinea la stabilità di certi fenomeni. L'album di Grande è l'evento discografico della settimana e uno dei titoli più discussi dell'estate 2026 in Italia.